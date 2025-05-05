Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа.

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Оценили ли католики портрет Трампа

Во время пресс-конференции журналистка напомнила Дональду Трампу о его изображении в образе Папы Римского, которое не понравилось католикам.

В ответ президент США заявил, что на самом деле католики оценили такой портрет.

Вы имеете в виду, что они не воспринимают шуток? Католикам это нравилось,

– сказал он.

В то же время Трамп подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к изображению. По словам политика, "кто-то создал это изображение и опубликовал в сети", а он его просто увидел.

Напомним, недавно Дональд Трамп опубликовал в сети новую фотографию, где он "выступает" в образе Папы Римского. Впоследствии фотографию американского лидера в "амплуа" понтифика также распространил Белый дом.

Католическая конференция штата Нью-Йорк резко отреагировала на сообщение Трампа, обвинив президента США в насмешке над верой.