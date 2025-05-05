Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа.

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Чи оцінили католики портрет Трампа

Під час пресконференції журналістка нагадала Дональду Трампу про його зображення в образі Папи Римського, яке не сподобалося католикам.

У відповідь президент США заявив, що насправді католики оцінили такий портрет.

Ви маєте на увазі, що вони не сприймають жартів? Католикам це подобалося,

– сказав він.

Водночас Трамп наголосив, що він не має жодного стосунку до зображення. За словами політика, "хтось створив це зображення та опублікував у мережі", а він його просто побачив.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп опублікував у мережі нову фотографію, де він "виступає" в образі Папи Римського. Згодом світлину американського лідера в "амплуа" понтифіка також поширив Білий дім.

Католицька конференція штату Нью-Йорк різко відреагувала на допис Трампа, звинувативши президента США у глузуванні над вірою.