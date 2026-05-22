"Цены на нефть будут расти": Трамп стоит перед жестким выбором по Ирану

В Вашингтоне снова встал вопрос, как давить на Иран и при этом не спровоцировать новый скачок цен на нефть. США тем временем еще на 30 дней продлили разрешение на операции с российской нефтью, которая уже находится в море.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что Дональд Трамп оказался перед жестким выбором. По его словам, Белый дом политически подталкивают к силовому сценарию, но экономические риски сдерживают этот шаг.

Трамп не спешит давить на Иран

В США понимают, что Иран все меньше реагирует на публичные угрозы из Вашингтона. Часть американской администрации склоняет Дональда Трампа к более жесткому давлению, но сами словесные заявления уже не работают как инструмент сдерживания и скорее показывают слабость, чем силу.

Иран уже перестал бояться американцев. Он не боится Трампа, не боится его угроз. Все эти заявления о том, что мы уничтожим, имеют скорее прямо противоположный эффект,

– объяснил Фесенко.

Эту логику хорошо показывает и решение США еще на 30 дней продлить разрешение на операции с российской нефтью, которая уже загружена на танкеры в море.

Напомним! США снова продлили исключение из санкций на морские поставки российской нефти еще на 30 дней после того, как предыдущее разрешение истекло 16 мая. В Вашингтоне объяснили это просьбами нескольких стран, которым нужно дополнительное время для закупок, а министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что речь идет прежде всего о нефти, которая уже застряла в море. Такое исключение Соединенные Штаты ввели еще в марте после блокирования Ираном Ормузского пролива, когда рынок столкнулся с дефицитом поставок и скачком цен. На этом фоне, как писали западные медиа, Индия также просила Вашингтон сохранить послабления, потому что из-за кризиса на Ближнем Востоке резко возросла ее зависимость от российской нефти.

Такие исключения Вашингтон уже давал ранее, а сама схема работает так, что Россия заранее выводит часть танкеров в море и ждет нового разрешения. Это решение показывает, что в США не рассчитывают ни на скорое завершение войны, ни на быстрые уступки со стороны Ирана.

К слову! После нового заявления Дональда Трампа о том, что война с Ираном может завершиться очень быстро, цены на нефть пошли вниз. Рынок отреагировал на шанс деэскалации, но инвесторы и дальше закладывают в котировки риски новых ударов и длительных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. На этом фоне 20 мая Brent, WTI и российская Urals просели после предыдущего резкого роста.

В Вашингтоне видят риск, что любое резкое обострение в Персидском заливе сразу ударит по нефтяному рынку, а значит пока пытаются выиграть время и не толкать ситуацию к открытому силовому сценарию.

Трамп оказался в жесткой ловушке из-за Ирана

Для Трампа в этой истории сейчас сильнее работают не политические, а экономические соображения. В Вашингтоне понимают, что любое возобновление боевых действий против Ирана сразу ударит по нефтяному рынку, а это создаст новые проблемы уже для самих Соединенных Штатов.

Цена на нефть для Трампа важнее. Они хотят сдержать ее рост на фоне нынешней ситуации в Персидском заливе,

– пояснил Фесенко.

В то же время с военной и политической точки зрения Трампа подталкивают к совсем другому решению. От него ждут демонстрации силы, удара по Ирану и попытки принудить Тегеран к уступкам, но такой шаг несет для него слишком много рисков – от возможных потерь до резкого скачка цен на нефть.

Трамп сейчас перед очень сложной дилеммой. Можно назвать это как в шахматах цугцвангом, когда каждый шаг не ведет к позитиву, а создает новые проблемы,

– сказал политолог.

Из-за этого он оказался в ситуации, где оба варианта для него плохие. Если не применять силу, Иран и дальше не будет воспринимать угрозы серьезно, а если перейти к жесткому сценарию, последствия могут больно ударить и по американским интересам, и по нефтяному рынку.

Как Трамп может выйти из иранской ловушки?

Полностью безопасного решения в этой ситуации для Вашингтона нет, но один относительный выход все же просматривается. Речь идет о военном сопровождении танкеров через Ормузский пролив, когда США вместе с европейскими союзниками могли бы направлять свои корабли для защиты судоходства и показывать, что иранский шантаж не работает.

Такой сценарий тоже не снимает рисков, потому что Иран может попытаться атаковать. Но в таком случае ответ уже выглядел бы не как спонтанная эскалация, а как реакция на попытку сорвать свободное прохождение танкеров с нефтью и газом.

Это вариант. Иран может атаковать, но тогда будет риск ответных ударов. Но это покажет, что иранский шантаж и ультиматумы не работают,

– пояснил Фесенко.

Пока Трамп к такому шагу не переходит и действует в привычном для себя стиле. Он ограничивается жесткими заявлениями в соцсетях и откладывает силовое решение, ссылаясь на просьбу союзников США на Ближнем Востоке, но долго удерживать эту паузу вряд ли удастся.

Что известно о нефти, Иран и Ормузский пролив?

Дмитрий Корниенко объяснял, что боевые действия на Ближнем Востоке сейчас скорее поставлены на паузу, чем действительно завершены. США требуют от Ирана политических уступок, а Тегеран не готов идти на капитуляцию и продолжает держать рычаг давления через Ормузский пролив. Именно поэтому конфликт остается нерешенным, а риск нового обострения никуда не исчез.

Уже 21 мая цены на нефть снова несколько подросли, потому что четких признаков устойчивого мира так и не появилось. Трейдеры продолжили учитывать и переговоры США с Ираном, и дефицит поставок, и сокращение запасов в самих Соединенных Штатах. Иван Ус объяснял, что дальнейшее движение цен будет зависеть от того, смогут ли США разблокировать Ормузский пролив: в случае успеха нефть может вернуться ближе к 60 долларам за баррель, в случае провала – надолго остаться значительно дороже.

Ормузский пролив остается главным нервом этого рынка, потому что через него проходит до 20% мирового экспорта нефти. Его блокировка Ираном в конце февраля уже несколько месяцев держит рынок в напряжении, а Brent из-за этого держится вблизи 110 долларов. Иван Ус отмечал, что даже без апокалиптического скачка до 150 долларов ситуация уже больно бьет по миру: дорожают энергоносители, нарушается логистика, сокращаются запасы, а для Украины это означает дороже топливо, инфляционное давление и риски для аграрного сектора из-за перебоев с удобрениями.