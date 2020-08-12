Дональд Трамп заявил, что Администрация президента США договорилась с компанией Moderna о покупке вакцины против коронавируса. Предварительно согласованная партия – 100 миллионов доз.

США смогут приобрести вакцину компании Moderna, если препарат будет зарегистрирован. Об этом сказал Дональд Трамп во время пресс-конференции, сообщили на странице Белого Дома в твиттере.

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По словам Трампа, три американских вакцины против COVID-19 уже находятся на последнем этапе клинических исследований.

Что известно о вакцине для американцев

Компания Moderna заниматься производством вакцины во время клинических испытаний. Производство параллельно с клиническими испытаниями позволить ускорить график разработки вакцины и позволит федеральному правительству уже до конца года начать поставку безопасных и эффективных вакцин для американцев.

Вакцину можно будет использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). По словам министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара, администрация Трампа делает все, чтобы к началу 2021 года в США была по крайней мере одна безопасная и эффективная вакцина.

В заявлении говорится, что вакцинация будет осуществляться бесплатно.

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Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Сразу в нескольких странах мира ученые работают над созданием действенной вакцины против коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что вакцина против коронавируса будет доступна в середине 2021 года.

Первая одобренная вакцина, вероятно, будет для взрослых, поскольку тестирование детей занимает больше времени.

поскольку тестирование детей занимает больше времени. По состоянию на 5 августа в мире работают над около 200 вакцинами против коронавируса. Около 20 из них уже проходят клинические испытания на добровольцах. По меньшей мере три экспериментальные вакцины против коронавируса оказались безопасными и способны вызвать иммунный ответ у здоровых людей.



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