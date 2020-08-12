Дональд Трамп заявив, що Адміністрація президента США домовилася з компанією Moderna про покупку вакцини проти коронавірусу. Попередньо узгоджена партія – 100 мільйонів доз.

США зможуть придбати вакцину компанії Moderna, якщо препарат буде зареєстрований. Про це сказав Дональд Трамп під час пресконференції, повідомили на сторінці Білого Дому у твіттері.

Важливо США поглузували з російської вакцини від COVID-19, а Німеччина поставила під сумнів її існування

За словами Трампа, три американські вакцини проти COVID-19 вже перебувають на останньому етапі клінічних досліджень.

Що відомо про вакцину для американців

Компанія Moderna займатиметься виробництвом вакцини під час клінічних випробувань. Виробництво паралельно з клінічними випробуваннями дозволити прискорити графік розробки вакцини й дозволить федеральному уряду вже до кінця року почати поставку безпечних і ефективних вакцин для американців.

Вакцину можна буде використовувати після отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). За словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб Алекса Азара, адміністрація Трампа робить все, щоб до початку 2021 року біля США була принаймні одна безпечна та ефективна вакцина.

У заяві мовиться, що вакцинація буде здійснюватися безкоштовно.

​Актуально Росія зареєструвала вакцину від COVID-19: її вже ввели дочці Путіна

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Одразу у декількох країнах світу науковці працюють над створення дієвої вакцини проти коронавірусу. У Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що вакцина проти коронавірусу буде доступна в середині 2021 року.

Перша схвалена вакцина, ймовірно, буде лише для дорослих, оскільки тестування дітей займає більше часу.

оскільки тестування дітей займає більше часу. Станом на 5 серпня у світі працюють над близько 200 вакцин проти коронавірусу. Близько 20 з них вже проходять клінічні випробування на добровольцях. Щонайменше три експериментальні вакцини проти коронавірусу виявились безпечними й здатні викликати імунну відповідь у здорових людей.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу