Атмосфера праздника в Вашингтоне заменилась тревогой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как сторонники Харрис следили за выборами

Студенты начали вечер готовы праздновать успех выпускницы своего заведения, которая имела возможность войти в историю США.

Когда Трамп выиграл первые два важных штата – Джорджию и Северную Каролину – настроение у присутствующих заметно изменилось. Началась паника, говорит студент Дру Странд. Он говорит, что наблюдение за результатами это чрезвычайно стрессово.

Сотни людей постепенно покидали территорию, разочарованные тем, как разворачивались события. Те, кто остался, пытались сохранить атмосферу предыдущих часов, танцуя и пели.



Пустая вечеринка Камалы Харрис / Фото BBC

Всего несколько часов назад царил дух празднования, подобный подъему начала кампании Харрис. Тысячи людей стояли под открытым небом, готовые отметить первую в истории женщину-президента США.

Харрис избегала акцентов на гендерной идентичности в отличие от Хиллари Клинтон. Однако её решение провести вечер в родном Говардском университете, одном из самых престижных заведений, исторически популярном среди темнокожих, было символическим.

Как менялось настроение на вечеринке

Сначала подсчеты давали основания для оптимизма: в решающих штатах Пенсильвания и Мичиган Харрис удерживала незначительное преимущество, и толпа взорвалась восторгом. Однако эта радость быстро сменилась на тревогу, когда результаты начали склоняться в пользу Трампа.

Мне кажется, что люди не осознают, что на самом деле на кону. К концу недели мы можем оказаться в совершенно другой стране,

– говорит студентка Росс.

Другие высказывали опасения относительно возможных беспорядков, независимо от итогов выборов.

"Если выиграет Трамп – это плохо, но даже если победит Камала, я опасаюсь, что реакция со стороны её противников будет насильственной", – говорит студент и сторонник Харрис Кимати Талтон.

Когда стало понятно, что Пенсильвания также переходит к Трампу, толпа на кампусе практически разошлась. Большие экраны все еще транслировали логотип Гаррис-Вальца на почти пустую территорию.