Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По словам представителей Трампа, в программе была некорректно подана информация.

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Почему Трамп подал в суд на CBS

В четверг, 31 октября, Трамп подал в суд на CBS из-за интервью его конкурента от Демократической партии Камалы Харрис, которое появилось в программе "60 минут" в начале октября. По мнению представителей Трампа, в программе была подана некорректная информация.

В иске утверждается, что телекомпания показала две разные версии ответов Харрис на вопрос о конфликте между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. В жалобе утверждается, что во время эфира не был включен "устный" ответ Харрис относительно политики администрации Байдена в контексте войны.

Неоднократные претензии бывшего президента Трампа против "60 минут" являются ложными. Иск, который Трамп подал сегодня против CBS, абсолютно безосновательный, и мы будем решительно защищаться против него,

– заявил представитель CBS News.

Иск был подан в Окружной суд Северного округа Техаса США. В нем суд просит возместить убытки на не менее 10 миллиардов долларов. В издании также припомнили, что ранее Трамп пригрозил возможностью пересмотра лицензии CBS на вещание в случае своей победы на выборах.