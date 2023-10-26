В социальной сети Х, когда-то называвшейся твитером, Виктор Орбан выложил фото. На нем можно увидеть, какой подарок он получил от Дональда Трампа.

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Орбан не может насладиться

Смотрите, что сегодня пришло с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп,

– написал Орбан.

В подарок от Дональда Трампа он получил красную кепку. На ней огромными буквами написано "TRUMP". А еще на козырьке можно увидеть автографы. Вероятно, среди них есть подпись бывшего президента США.



Трамп подарил Орбану кепку / Фото из сети X Виктора Орбана

Кроме того, Дональд Трамп написал на картузе: "Виктор, ты молодец!"

Трамп и Орбан дружат годами

Начнем издалека. Виктор Орбан был первым европейским лидером, который в 2016 году поддержал президентскую кампанию Дональда Трампа.

Теперь же он публично поддерживает бывшего президента США в кампании 2024 года. Он также на стороне Дональда Трампа по продолжающимся против него судебным делам.

Заметим, что Дональд Трамп раньше нахвалил Виктора Орбана. Более того, назвал его стиль управления государством "нелиберальной демократией". Кроме того, бывший президент США принимал венгерского премьер-министра в Белом доме в 2019 году.

Виктор Орбан щедр на комплименты в сторону Дональда Трампа. Последний, по его словам, – "человек, который может спасти Западный мир и, возможно, все человечество".

Тем временем Дональд Трамп недавно назвал Виктора Орбана лидером Турции. Он также добавил, что у него "фронт" с Россией. Это коротко о Трамповых знаниях географии и международного политикума. Ведь ни Венгрия, ни Турция со страной-агрессором границ не имеют.

К слову, накануне Виктор Орбан в годовщину начала венгерской революции 1956 года сравнил действия Брюсселя с действиями Москвы. На это резко отреагировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.