Об этом Трамп заявил в эфире программы Saturday in America на канале Fox News.

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Что Трамп сказал о Кэролайн Левитт?

Американский лидер высоко оценил работу бывшей пресс-секретаря, назвав ее невероятной представительницей своей администрации. В то же время он признал, что найти человека, который мог бы ее заменить, оказалось непросто.

Кэролайн была просто невероятной. Она большая проблема. Я ей так и сказал. Она была настолько хороша. Кого, черт возьми, можно поставить на ее место?– заявил Трамп.

После этого президент перешел к личной жизни Левитт и пошутил по поводу ее решения уйти с работы ради семьи.

Она любит ребенка больше, чем меня. Это ужасно, правда?– сказал он.

Трамп также добавил, что Левитт хорошо справляется с новой работой и может стать звездой. Сейчас бывшая пресс-секретарь сотрудничает с Fox News.

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Почему Кэролайн Левитт ушла из Белого дома?

Кэролайн Левитт объявила о завершении работы в должности пресс-секретаря Белого дома в августе 2026 года. Незадолго до этого она родила второго ребенка, а после декретного отпуска решила уделять больше времени семье.

Трамп публично поддержал ее решение и заявил, что понимает желание матери быть рядом с маленькими детьми.

Левитт стала самой молодой пресс-секретарью Белого дома в истории – она заняла эту должность в 27 лет.

После ее ухода найти постоянную замену оказалось непросто. В частности, Кэти Закария, которую назначили на эту должность, покинула ее уже через несколько дней. Трамп также публично обсуждал возможность привлечь к этой работе президента UFC Дану Уайта.