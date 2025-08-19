Во время саммита в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Американский президент якобы проинформировал российского диктатора о переговорах.

Детали звонка впоследствии рассказал журналистам украинский лидер, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. По словам Зеленского, все участники встречи были готовы к такой коммуникации.

Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите

Что известно о звонке Трампа Путину?

Украинский президент сообщил, что сначала имел двусторонний трек с Трампом, после которого в широком формате обсудили то, о чем договорились. Кроме того, с европейскими лидерами подробнее рассмотрели шаги по гарантиям безопасности и возможных встреч.

После этого президент Трамп сказал: "Я сейчас пойду и буду обсуждать это с Россией, с Путиным, чтобы вернуться к вам с фидбеком (обратной реакцией – 24 Канал)". И мы проговорили фидбек,

– рассказал Зеленский.

Все участники встречи якобы были готовы к этому. Впоследствии встречу продолжили в другом формате в Овальном кабинете – на уровне глав государств без делегаций.

Зеленский добавил – после разговора с Путиным американский лидер сказал, что предлагается двусторонний формат, а затем переход к трехстороннему.

К слову, в Кремле уже прокомментировали телефонный разговор Трампа и Путина. Там заявили, что он был "откровенным и весьма конструктивным" и длился около 40 минут. Президенты "высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины", а также якобы "обсудили идею рассмотреть возможность повысить уровень представителей Москвы и Киева".

Трамп начал подготовку встречи Зеленского и Путина

В соцсети Truth Social американский президент подтвердил, что позвонил российскому диктатору в конце самита в Белом доме.

По словам Трампа, он начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным. После лидер США присоединится к ним для трехсторонней встречи.

Однако пока не согласовано, где это произойдет. В Axios со ссылкой на источник предполагают – Трамп надеется провести эти переговоры до конца августа.