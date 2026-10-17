Об этом Трамп заявил, комментируя свой внешний вид.

Зачем Трампу макияж?

По его словам, без косметики человек может выглядеть как "мертвец".

Я использую очень мало макияжа и наношу его сам. Если не нанести немного косметики, выглядишь как мрець. Я не хочу так выглядеть,

– сказал американский президент.

Поскольку 80-летний политик является самым пожилым человеком за всю историю США на посту президента, вопросы о его здоровье и внешнем виде возникают регулярно. Белый дом постоянно уверяет в отличном состоянии лидера, однако на его теле периодически замечают пятна, синяки и пластыри.

В частности, в январе 2026 года во время Всемирного экономического форума в Давосе внимание журналистов привлек большой синяк на левой руке президента. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что Трамп ударился рукой об угол стола во время мероприятия. Также она отметила, что американский лидер склонен к появлению синяков из-за ежедневного приема аспирина.

Сам Трамп ранее рассказывал, что принимает 325 миллиграммов аспирина в день. По его словам, врачи советовали ему пересмотреть дозировку, однако он не хочет отказываться от привычного режима, которого придерживается более 25 лет.

Синяки на руках Трампа замечают еще с февраля 2025 года. Ранее Белый дом объяснял их частыми рукопожатиями, а сам президент использовал косметику, чтобы сделать темные пятна менее заметными.

В то же время у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, которая может вызывать отеки ног. Сам президент уверяет, что чувствует себя хорошо.