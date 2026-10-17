Про це Трамп заявив, коментуючи власний зовнішній вигляд.

Навіщо Трампу макіяж?

За його словами, без косметики людина може мати вигляд "мерця".

Я використовую дуже мало макіяжу й роблю це сам. Якщо не нанести трохи косметики, маєш вигляд мерця. Я не хочу так виглядати,

– сказав американський президент.

Оскільки 80-річний політик є найстаршою людиною за всю історію США на посаді президента, питання його здоров'я та зовнішнього вигляду виникають регулярно. Білий дім постійно запевняє у відмінному стані лідера, проте на його тілі періодично помічають плями, синці та пластирі.

Зокрема, у січні 2026 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі увагу журналістів привернув великий синець на лівій руці президента. Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що Трамп вдарився рукою об кут столу під час заходу. Також вона зазначила, що американський лідер схильний до появи синців через щоденне приймання аспірину.

Сам Трамп раніше розповідав, що приймає 325 міліграмів аспірину на день. За його словами, лікарі радили йому переглянути дозування, однак він не хоче відмовлятися від звичного режиму, якого дотримується понад 25 років.

Синці на руках Трампа помічають ще з лютого 2025 року. Раніше Білий дім пояснював їх частими рукостисканнями, а сам президент використовував косметику, щоб зробити темні плями менш помітними.

Водночас у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність, яка може спричиняти набряки ніг. Сам президент запевняє, що почувається добре.