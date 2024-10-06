Он также пообещал сделать США "снова великими". Об этом пишет Sky News.

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На митинге Трампа появился Илон Маск

Трамп на митинге заявил о своих больших планах на президентство.

Я возвращаюсь к Батлеру, чтобы передать простое сообщение... Мы собираемся сделать Америку снова великой, мы собираемся выиграть выборы,

– сказал Дональд Трамп на митинге.

Посреди выступления политика появился миллиардер Илон Маск. Трамп пообещал исследовать и "достичь" Марса до окончания его второго срока, если его переизберут на пост президента.

Как отмечается, гендиректор Tesla и владелец X Маск впервые выступил на мероприятии предвыборной кампании Трампа, с тех пор как поддержал его после нападения 13 июля.

Кроме планов изучать Марс, Трамп также пообещал снизить налоги и цены на энергоносители, а еще – "никаких мужчин в женском спорте".