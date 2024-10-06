Він також пообіцяв зробити США "знову великими". Про це пише Sky News.

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На мітингу Трампа з'явився Ілон Маск

Трамп на мітингу заявив про свої великі плани на президентство.

Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення... Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори,

– сказав Дональд Трамп на мітингу.

Посеред виступу політика з'явився мільярдер Ілон Маск. Трамп пообіцяв дослідити та "досягнути" Марса до закінчення його другого терміну, якщо його переоберуть на пост президента.

Як зазначається, гендиректор Tesla та власник X Маск вперше виступив на заході передвиборчої кампанії Трампа, відколи підтримав його після нападу 13 липня.

Окрім планів вивчати Марс, Трамп також пообіцяв знизити податки та ціни на енергоносії, а ще – "ніяких чоловіків у жіночому спорті".