Об этом в эфире 24 Канала заявил публицист Юрий Богданов. По его словам, США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире – более 60 миллионов тонн в год. И возникает вопрос, как ничтожная доля российского дизельного топлива может снизить цены. Известно, что РФ поставит в общей сложности менее 2 миллионов тонн дизельного топлива в течение нескольких месяцев. Дополнительно там могут выделить еще 3 миллиона тонн в зависимости от состояний НПЗ. На самом деле у Трампа совсем другая цель.

Почему Трамп пошел на сделку с Путиным?

Как подчеркнул Богданов, обещания Путина поставить такое количество дизеля – это всего лишь полтора суток функционирования американской экономики. Это просто ничтожно мало.

Понятно, что цены на дизельное топливо не пойдут вниз после помощи России. Проблема высоких цен не в том, что США его не хватает. Проблема в высокой цене на нефть, которая начала расти из-за боевых действий США против Ирана.

Это абсолютный позор американской администрации и Дональда Трампа, который вступает в сговор с Путиным. Это попытка любой ценой выиграть выборы в США,

– подчеркнул Богданов.

Известно, что уже в начале ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас Республиканская партия имеет большинство и в Сенате, и в Палате представителей. И Трамп опасается, что победу одержат демократы.

Почему Трамп пошел на сделку с Путиным: смотрите видео 24 Канала

Публицист подчеркнул, что Украина не должна обращать внимания на политические маневры в Вашингтоне или возможное ограничение американских разведданных, потому что значительный объем информации предоставляет Франция. Главной задачей для Киева остается дальнейшее уничтожение российского энергетического сектора.

Мы должны безжалостно уничтожать российскую энергетику. Вот это и есть тот инструмент, благодаря которому Россия может наносить удары по украинским городам. Россия будет наносить удары по Украине, пока у нее будут на это деньги. Мы должны лишить РФ возможности продолжать войну. Я надеюсь, что европейцы тоже опомнятся. И эти отвратительные прецеденты с Усмановым и Фридманом все-таки уйдут в прошлое. На данный момент нет другого способа прекратить войну, кроме как уничтожить способность России вести ее,

– отметил Богданов.

Добавим, что, по данным СМИ, США якобы угрожают прекратить обмен разведданными, если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Информация об этом появилась после того, как Трамп договорился с Путиным о поставках дизельного топлива.