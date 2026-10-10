Про це в ефірі 24 Каналу заявив публіцист Юрій Богданов. За його словами, США є найбільшим експортером дизелю у світі – понад 60 мільйонів тонн на рік. І є питання, як мізерна частка російського дизелю може знизити ціни. Відомо, що РФ надасть загалом менш ніж 2 мільйонів тонн дизелю упродовж кількох місяців. Додатково там можуть надати ще 3 мільйони тонн залежно від стану НПЗ. Насправді у Трампа зовсім інша мета.

Чому Трамп пішов на угоду з Путіним?

Як наголосив Богданов, обіцянки Путіна поставити таку кількість дизелю – це лише півтори доби функціонування американської економіки. Це просто мізер.

Зрозуміло, що ціни на дизель не підуть вниз після допомоги Росії. Проблема високих цін не в тому, що США його не вистачає. Проблема у високій ціні на нафту, яка почала зростати через бойові дії Штатів проти Ірану.

Це абсолютна ганьба американської адміністрації та Дональда Трампа, який йде на змову з Путіним. Це спроба за будь-яку ціну витягнути вибори у США,

– наголосив Богданов.

Відомо, що вже на початку листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Наразі Республіканська партія має більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. І Трамп побоюється, що перемогу здобудуть демократи.

Чому Трамп пішов на угоду з Путіним: дивіться відео 24 Каналу

Публіцист підкреслив, що Україна не повинна зважати на політичні маневри у Вашингтоні чи можливе обмеження американських розвідданих, адже значний обсяг інформації надає Франція. Головним завданням для Києва залишається подальше нищення російського енергетичного сектору.

Ми маємо нещадно знищувати російську енергетику. Це і є той інструмент, завдяки якому Росія може бити по українських містах. Росія битиме по Україні, поки в неї будуть на це гроші. Ми маємо знищити можливість РФ продовжувати війну. Я сподіваюся, що європейці теж схаменуться. І ці огидні прецеденти з Усмановим та Фрідманом таки підуть в минуле. Наразі немає іншого інструмента припинити війну, окрім як знищити спроможність Росії вести її,

– зауважив Богданов.

Додамо, за даними ЗМІ, США нібито погрожують припинити обмін розвідданими, якщо Україна продовжить атакувати російську нафтопереробку. Інформація про це з'явилася після того, як Трамп домовився з Путіним про постачання дизелю.