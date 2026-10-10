Як повідомляє видання Financial Times, переговори між українською делегацією та представниками Дональда Трампа в Маямі тривали майже вісім годин і були фактично зірвані. Українська сторона не очікувала заяви про домовленості США з Володимиром Путіним щодо зняття санкцій з російського дизельного пального.

США вимагають припинення атак на НПЗ

Під час зустрічі посланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили українським посадовцям про намір США скасувати обмеження на експорт дизелю з Росії. Водночас американська сторона порушила питання про можливе припинення надання розвідданих, якщо Київ не припинить атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

Українська розвідка використовує американські дані для точного наведення безпілотників на нафтопереробні об'єкти ворога з метою підриву військової економіки Кремля. Посадовці з Києва назвали вимогу про одностороннє припинення ударів несправедливою та достроково завершили візит до США.

Водночас високопосадовець з України підтвердив виданню, що Київ не має наміру зупиняти знищення російських НПЗ.

Одразу після оголошення про угоду українські сили завдали удару по нафтовому терміналу в Ростові-на-Дону.

Реакція Києва на угоду з Москвою

Ситуація викликала обурення в Україні на тлі масованих російських обстрілів.

Так, унаслідок удару КАБ по Запоріжжю 10 жовтня загинули щонайменше 15 цивільних осіб, російські балістичні ракети та дрони атакували й Київ.

Президент Зеленський наголосив, що кожен додатковий мільярд доларів від експорту нафтопродуктів Росія витрачає на виробництво зброї та закупівлю компонентів.

Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, найчіткіше чули в Києві щойно,

– сказав президент.

Він додав, що сигнал від цієї угоди демонструє Кремлю можливість безкарно продовжувати агресію, замість того, щоб отримати чітку протидію з боку Вашингтона.

Наслідки для міжнародних відносин

Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко підкреслив, що рішення Дональда Трампа завдає шкоди репутації США та посилює російську військову машину.

На його думку, Володимир Путін намагається зробити американську сторону співучасником своєї війни проти України.

Раніше Дональд Трамп, навпаки, закликав Київ посилювати удари по російських НПЗ, щоб послабити економіку Кремля та змусити його до переговорів.

Окрім цього, Вашингтон уже призупиняв співпрацю в розвідувальній сфері з Києвом у березні минулого року на вісім днів після суперечки в Овальному кабінеті, а пізніше висував вимоги щодо прийняття мирних умов під загрозою втрати оборонної підтримки.