Трамп и Путин похожи в своем нарциссизме: политолог о карантине в США

Дональд Трамп заинтересован в быстром выходе из карантина. Он опасается, что большие цифры по безработице – это потеря для экономики и негативно повлияют на его шансы в выборах.

В этом противоречие между обеспокоенностью о здоровье людей и озабоченностью о будущем экономики. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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Он заявил, что Трамп явно на стороне экономических интересов и своих собственных. Президент толкает американское общество к выходу из кризиса. Но Америка – это федеративное государство, где каждый штат по-своему решает вопрос. Тем более, что еще и разные условия.

Еще большая дискуссия в США об ответственности. Трамп обвиняет Китай справедливо. Мы все должны обвинять Китай. В течение месяца они скрывали информацию об эпидемии,

– сообщил Андрей Пионтковский.

"Трамп и Путин похожи в своем нарциссизме и безответственности интересов граждан. Он всячески преуменьшал опасность и серьезные меры начали предприниматься только в апреле", – добавил Пионтковский.

Трамп и лекарства

Политолог отметил, что это не достойно для главы государства выступать, как "бабка", которая рассказывает про всевозможные народные средства. В последние дни он принимает лекарства против малярии, но перед этим чего он только не предлагал.

"Американский феномен, который я до конца не могу понять, он (Трамп – 24 канал) популярен среди простых американцев. Несмотря на его несерьезное, безответственное поведение относительно медицинских рекомендаций. У него остается устойчивый уровень поддержки – 40-45%", – пояснил Андрей Пионтковский.

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Какие послабления карантина ждут больше всего

Публицист отметил, что этапы выхода из карантина одинаковы во всех странах. Первый, который начинается, позволяет выходить на прогулку и на занятия спортом.

В Мэриленде я все время гулял. В Америке за 5 лет жизни я никогда не видел ни одного полицейского. Они, конечно, существуют, ездят автомобилями, следят за порядком, но не пристают к прогуливающимся,

– пояснил Пионтковский.

"Следующий этап – бары, рестораны. Последний этап, считающийся самым опасным-супермаркеты и магазины. Там собирается очень много людей", – добавил Пионтковский.