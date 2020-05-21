Трамп і Путін схожі у своєму нарцисизмі: політолог про карантин у США

Дональд Трамп зацікавлений в швидкому виході з карантину. Він остерігається, що великі цифри з безробіття – це втрата для економіки та негативно вплинуть на його шанси у виборах.

У цьому суперечність між стурбованістю про здоров’я людей та стурбованістю про майбутнє економіки. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

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Він заявив, що Трамп явно на боці економічних інтересів та своїх власних. Президент штовхає американське суспільство до виходу з кризи. Але Америка – це федеративна держава, де кожен штат по-своєму розв'язує питання. Тим паче, що ще й різні умови.

Ще більша дискусія в США щодо відповідальності. Трамп звинувачує Китай справедливо. Ми всі повинні звинувачувати Китай. Протягом місяця вони приховували інформацію про епідемію,

– повідомив Андрій Піонтковський.

"Трамп і Путін схожі у своєму нарцисизмі та безвідповідальності до інтересів громадян. Він всіляко применшував небезпеку і серйозні заходи почали вживатися лише у квітні", – додав Піонтковський.

Трамп і ліки

Політолог зазначив, що це не гідно для керівника держави виступати, як "бабка", яка розповідає про всілякі народні засоби. Останніми днями він вживає ліки проти малярії, але перед цим чого він тільки не пропонував.

"Американський феномен, який я до кінця не можу зрозуміти, він (Трамп – 24 канал) популярний серед простих американців. Попри його несерйозну, безвідповідальну поведінку щодо медичних рекомендацій. У нього залишається стійкий рівень підтримки – 40-45%", – пояснив Андрій Піонтковський.

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На які послаблення карантину чекають найбільше

Публіцист зазначив, що етапи виходу з карантину однакові у всіх країнах. Перший, який починається, дозволяє виходити на прогулянку та на заняття спортом.

У Мериленді я весь час гуляв. В Америці за 5 років життя я ніколи не бачив жодного поліцейського. Вони, звісно, існують, їздять автомобілями, слідкують за порядком, але не пристають до тих, хто прогулюється,

– пояснив Піонтковський.

"Наступний етап – бари, ресторани. Останній етап, що вважається найнебезпечнішим – супермаркети й магазини. Там збирається дуже багато людей", – додав Піонтковський.