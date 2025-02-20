Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что у Трампа до сих пор нет сформированной стратегии в отношении Украины. Ему не хватает системного видения и понимания.

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Почему Трамп "развернулся" к России

Президент США уволил многих специалистов ЦРУ, разведчиков, поэтому вполне вероятно, что до него не доходит объективная информация, или он не слушает ее до конца.

Не сформирована единая модель позиции США, не отработана модель действий для президента и соответственно Белого дома, правительства. Нет системности,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Сейчас Трамп подвергается обманчивым тенденция, что якобы может сам все решить с Путиным, верит, что у них будет доверие, диалог. Возможно, есть совместные планы на Гренландию, Арктику. Россия пытается использовать такое положение дел. Еще до инаугурации были попытки повлиять на Трампа через Илона Маска.

Россияне изучили психологический портрет Трампа, его советников, их интересы, предпочтения. Это глубокая работа спецслужб,

– добавил бывший глава Службы внешней разведки.

Поэтому Украине также нужно усиленно работать с командой президента США, его союзниками в Европе. Например, лидеры Франции, Великобритании могут общаться с ним на высшем уровне и открыть глаза на истинное положение дел.

Важно показать Трампу, что в сотрудничестве с Россией его не ждет лидерство в мире. Наоборот он приблизится к тем странам, которые являются врагами США, например, Китая и Северной Кореи.

Игры с Путиным всегда будут деструктивными. Не будет перспективы ни для США, ни для мира. Постоянно будет сохраняться угроза глобальных войн, в частности ядерной – все это нужно показать Трампу,

– подчеркнул Маломуж.

Надо действовать в смысле того, что Украина может реально победить: экономически, политически, военно. Так постепенно удастся двигаться к большим изменениям и действиям.

Напомним, Дональд Трамп выступил с резкой критикой Украины. Он заявил, что рейтинг Владимира Зеленского якобы составляет 4%, поэтому он является "диктатором без выборов". Социологические исследования это опровергают.