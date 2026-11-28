Возможные экономические договоренности США с Россией вызывают новые вопросы относительно того, что хочет достичь администрация Дональда Трампа. В то же время попытки американского президента договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине все чаще становятся предметом критики в Соединенных Штатах.

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Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала оценил возможное соглашение по активам "Лукойла" и объяснил, почему считает политику Трампа в отношении Кремля опасной для Украины. Он также рассказал о перспективах американской военной помощи, возможном возобновлении отношений между Россией и Европой и настроениях американских избирателей.

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Сделка с "Лукойлом" может стать поводом для расследования

Reuters сообщает, что близкий к Трампу американский миллиардер Тодд Боэли подписал соглашение о создании консорциума для приобретения подсанкционных активов "Лукойла". В него также должна войти американская корпорация международного финансового развития DFC, а само соглашение предусматривает обмен ценных бумаг на 10 миллиардов долларов. Почему Министерство финансов США ранее не выдавало соответствующих лицензий другим покупателям, а теперь такая договоренность стала возможной?

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Это еще один повод для отдельного расследования, причем очень серьезного. Я думаю, что эта история только ухудшит политическое положение Трампа. Ведь невозможно делать вид, будто такие договоренности не имеют никакого отношения к России и к тому, как американский президент выстраивает отношения с Путиным.

Мы уже видим, насколько негативную реакцию в Америке вызвало то, что Трамп назвал Путина своим другом во время встречи в Китае. Американцы этого не забывают. История с "Лукойлом" вписывается в более широкую цепочку событий, которые начались далеко не сегодня.

Это все, знаете, цепочка одной линии. 15 августа 2025 года в Анкоридже, помните, на Аляске, эта красная дорожка. Это то же самое. И сейчас Трампу до сих пор не могут простить, что он назвал Путина другом в Китае– подчеркнул Пинкус.

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Когда американскому президенту задают вопрос, почему он так благосклонно относится к человеку, возглавляющему враждебный для США режим, он пытается оправдать свои действия желанием прекратить войну. Трамп постоянно говорит об огромном количестве погибших в Украине, заявляет, что хочет остановить кровопролитие и достичь соглашения, которого якобы не смогли добиться его предшественники.

Но я вижу здесь очень опасную логику. Американский президент может считать, что ради прекращения боевых действий ему позволено пойти практически на любые уступки Кремлю. И не так важно, какой ценой это обойдется самой Украине. Главное для него – иметь возможность заявить, что именно он остановил войну.

В таком случае Трамп, на мой взгляд, будет готов объяснять американцам и снятие санкций с России, и возвращение Путина в международные форматы, и новые экономические возможности для Кремля. Он сможет представлять все это как необходимую плату за прекращение гибели людей, а само соглашение – как свое личное историческое достижение.

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Да, я дружу с Путиным. Да, я снимаю с него санкции. Да, я приглашаю его в "двадцатку". Да, я могу еще много чем его обогатить. Разве все это вместе не стоит того, чтобы каждый месяц не умирали 20–30 тысяч человек? Вот в чем заключается его логика– пояснил общественный деятель, описывая возможные аргументы Трампа.

Трамп рассчитывает, что его команда сможет убедить Владимира Зеленского пойти на уступки. Я связываю эти ожидания с позициями Джей Ди Венса, Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и других представителей президентского окружения. Они продолжают говорить о мирных соглашениях, хотя предложенные Украине гарантии безопасности до сих пор вызывают больше вопросов, чем дают конкретных ответов.

В Москве уже заявляли о неприемлемости определенных гарантий, которые обсуждала команда Кушнера. То есть даже российская сторона не согласна с тем, что американцы пытаются представить Украине в качестве основы будущей безопасности. И я не вижу, на чем вообще основываются оптимистичные заявления о возможности таких договоренностей.

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Нам просто продают какую-то пустую бумажку, которую даже они сами отвергают. А Кушнер принимает желаемое за действительное. На самом деле ничего этого нет, даже близко нет– отметил Пинкус.

Украине в нынешних условиях остается продолжать поиск надежных партнеров и максимально использовать возможности международной поддержки. Сейчас важную помощь украинской энергосистеме оказывают Норвегия и Финляндия. Это чрезвычайно важно, ведь Россия продолжает проводить атаки на гражданскую инфраструктуру, а потребности Украины остаются огромными.

В то же время меня огорчает позиция некоторых других союзников. Например, у Германии есть ракеты для систем "Пэтриот", которые крайне необходимы Украине. Почему нельзя передать дополнительное количество? Конечно, я допускаю, что часть поставок сейчас осуществляется незаметно. Мы этого не знаем, и я очень надеюсь, что именно так и происходит.

Но в целом, насколько мне известно, 19 стран НАТО располагают соответствующими ракетами. Если бы каждая из них передала хотя бы по пять единиц, Украина получила бы почти сотню дополнительных ракет. Это не решило бы всех проблем противовоздушной обороны, но стало бы ощутимой помощью.

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К сожалению, в политике отдельных европейских партнеров я вижу определенную непоследовательность. Они говорят о необходимости поддерживать Украину, но когда речь заходит о конкретных поставках, начинаются дополнительные обсуждения и поиск причин для промедления. А Украине необходимо ежедневно защищать свои города и энергетическую инфраструктуру.

Именно поэтому мы с большими ожиданиями смотрим на 3 января 2027 года, когда должен начать работу новый состав Конгресса США. Но я вовсе не утверждаю, что уже на следующий день Америка начнет передавать Украине все необходимое. Мы прекрасно понимаем, как работает демократическая система: существуют процедуры, бюрократия, документы, голосование и согласование.

Я очень надеюсь, что до конца января удастся принять решение о выделении Украине 15 миллиардов долларов на вооружение на двухпартийной основе. На мой взгляд, соответствующая инициатива может получить значительную поддержку в обеих палатах Конгресса, а президенту будет сложнее ее заблокировать.

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В частности, я рассчитываю на достаточное количество голосов в Сенате, чтобы в случае необходимости преодолеть возможное вето. Но это пока прогноз, и результат будет зависеть от конкретного голосования. Даже если все будет складываться благоприятно, на принятие соответствующих решений потребуется время.

Дай Бог, чтобы до конца января удалось проголосовать за эти обещанные 15 миллиардов долларов на оружие для Украины на двухпартийной основе. Но до этого нужно дожить. Каждый день, каждую минуту, каждый час. В этом вся трагедия, к сожалению– сказал Пинкус.

Возобновление отношений с Россией не согласовано с Европой

Кушнер заявил, что главной целью переговоров должно стать не просто прекращение огня, а перезагрузка отношений между Россией и Европой, в частности восстановление экономического сотрудничества. Но спрашивал ли он самих европейцев, готовы ли они к такому сценарию?

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Абсолютно нет. В Европе нет единого мнения по поводу такого подхода. И я вообще считаю разговоры о скором восстановлении нормальных отношений с путинской Россией большим обманом. Ведь получается, что вопрос ответственности за войну и ее последствия пытаются просто отодвинуть на второй план.

Посмотрите, что происходит. Россия убила тысячи украинцев, разрушила огромное количество инфраструктуры, нанесла колоссальный экономический ущерб. А теперь нам предлагают забыть обо всем этом и начать новую страницу экономического сотрудничества. Я не понимаю, как вообще можно говорить о таких договоренностях, не решив вопрос об ответственности Кремля.

По оценке, на которую я ссылаюсь, общие убытки Украины уже превышают триллион долларов. И независимо от того, какими будут окончательные подсчеты, остается главный вопрос: кто будет компенсировать эти разрушения? Кто будет отвечать за разрушенные украинские города, энергетические объекты и другую инфраструктуру?

Обратите внимание: понятия морали уже не существует. Забудьте о том, что этот преступник должен понести наказание, что он уничтожил тысячи украинцев, что он разрушил инфраструктуру. А кто за все это будет платить? Какая дружба, друзья мои, с кем дружить?– возмутился Пинкус.

Поэтому я не верю в реализацию подобной "перезагрузки". Оно не учитывает ни позиции европейских государств, ни масштабов российской агрессии, ни последствий, с которыми Украине придется жить еще много лет. Кушнер может сколько угодно говорить об экономических перспективах, но без решения этих вопросов его планы останутся лишь словами.

И здесь я хочу провести параллель с ситуацией на Ближнем Востоке. Вот Кушнер в свое время рассказывал о возможности превратить сектор Газа в процветающий курортный регион. Рисовались картины прекрасных пляжей, огромных инвестиций и будущего экономического развития. Но реальная ситуация остается чрезвычайно далекой от этих обещаний.

ХАМАС продолжает существовать, сохраняет вооружение, а Израиль продолжает операции против его представителей. Я считаю, что израильской стороне не позволяют полностью реализовать собственные планы по разоружению этой группировки. И главную ответственность за такие ограничения возлагаю именно на политику Трампа.

По моему мнению, американский президент находится под значительным политическим влиянием Катара и России, и это сказывается на его подходах к ближневосточному конфликту. Я также считаю, что контакты Кремля с антиизраильскими вооруженными группировками влияют на более широкую международную ситуацию. Именно поэтому нельзя рассматривать войну в Украине и события на Ближнем Востоке как полностью отдельные процессы.

Израиль продолжает наносить точечные удары по представителям ХАМАС, но этого, по моему убеждению, недостаточно для полного разоружения организации. Трамп же вновь делает ставку на переговоры и возможные договоренности, которые пока не приносят ожидаемого результата.

Тот самый Кушнер обещал Ривьеру в Газе. Что это будет процветающий край, там будут лучшие пляжи в мире. Приезжайте, отдыхайте, только платите. А виз и сейчас там. ХАМАС как существовал, так и существует– отметил общественный деятель.

И теперь человек, который рассказывал о перестройке Газы, пытается предлагать подобные большие экономические проекты для Европы. Но почему европейские государства должны доверять таким планам? Что именно Кушнер может им гарантировать? Я не вижу конкретных ответов.

Более того, я считаю, что сами политические и финансовые связи семьи Кушнеров заслуживают гораздо более тщательной проверки. В частности, стоит вернуться к предыдущим судебным делам, связанным с его отцом, который сейчас представляет США во Франции. Если возникают новые вопросы относительно деятельности людей, оказывающих влияние на американскую внешнюю политику, их необходимо рассматривать в законном порядке.

Но я не хочу создавать иллюзию, что достаточно дождаться прихода демократов к власти в Конгрессе, и все проблемы автоматически будут решены. Я не испытываю такого доверия к Демократической партии. Ее представители также могут искать компромиссы с Трампом, в частности, исходя из собственных политических интересов.

В американской политике есть вопросы, касающиеся финансирования структур, связанных с политическими деятелями, возможного иностранного влияния и давних финансовых связей. Я критически отношусь к тому, что представители обеих партий не всегда демонстрируют готовность тщательно проверять такие истории. Зато часто складывается впечатление, что политические оппоненты пытаются договориться между собой.

Я не верю демократам. Они тоже, знаете, будут договариваться с Трампом, кто кому в чем уступит. И в этом вся проблема– сказал Пинкус.

Поэтому предстоящие расследования нужно оценивать не по количеству громких обещаний, а по конкретным решениям. Будут ли проверены финансовые соглашения, сможет ли Конгресс задать необходимые вопросы и приведет ли все это к реальной ответственности – именно это будет иметь значение.

Американцы все более критично оценивают политику Трампа в отношении Украины

Согласно приведенным данным опроса Pew Research Center, 67% американцев не одобряют действия Трампа в отношении войны в Украине, а 30% поддерживают его позицию. Еще 39% считают, что президент слишком поддерживает Россию, тогда как лишь 7% видят чрезмерную поддержку Украины. Даже среди республиканцев доля тех, кто считает подход Трампа сбалансированным, сократилась с 50% до 39%. Означает ли это, что американцы устали не от помощи Украине, а от заигрывания Белого дома с Путиным?

Еще как. Я уже говорил о том, какой резонанс вызвало в Америке то, что Трамп во время встречи в Китае назвал Путина своим другом. Вы даже не представляете, насколько негативно многие американцы восприняли эти слова. Ведь для них Путин остается главой государства, которое они считают враждебным по отношению к Соединенным Штатам.

И здесь нужно понимать, что речь идет не только об отношении к конкретному российскому президенту. Для многих американцев путинский режим олицетворяет угрозу интересам их страны. Поэтому, когда Трамп демонстрирует личную привязанность к Путину, он создает проблемы прежде всего для собственной политической репутации.

Вы знаете, какой резонанс в Америке вызвало то, что он братался с Путиным в Китае, называя его другом? Вы себе этого представить не можете. Для подавляющего большинства американцев Путин – это враг. Поэтому Трампу этого не простят– убежден Пинкус.

Я считаю, что это будет влиять не только на отношение избирателей к президенту, но и на дальнейшие политические процессы. Конгресс может все более тщательно проверять решения его администрации, особенно когда они касаются России, Китая и стратегически важных американских технологий.

Сейчас, например, возникают новые вопросы вокруг компании NVIDIA и возможного попадания американских полупроводников в Китай. Это чрезвычайно чувствительная сфера, ведь речь идет о технологиях, которые могут использоваться не только в гражданской экономике, но и в военных разработках.

Я считаю, что администрация Трампа должна была гораздо внимательнее следить за возможными схемами поставок полупроводников через третьи страны и компании-посредники. Если существовали риски попадания запрещенных технологий в китайские военные структуры, необходимо было вводить соответствующие превентивные механизмы.

Особенно важным здесь является вопрос о том, что именно американские чиновники знали о возможных нарушениях и какие меры принимали. Если их предупреждали о рисках, но они не реагировали должным образом, это должно стать предметом серьезной проверки.

Почему Трамп не принял меры, чтобы предотвратить продажу Китаю запрещенных видов полупроводников через третьи страны? Почему он не предусмотрел, что они могут оказаться в руках китайских военных ведомств? Он мог это сделать, но не сделал, хотя его предупреждали– заявил Пинкус.

Я также ожидаю, что будут задаваться вопросы министру торговли США Говарду Латнику. Именно его ведомство обладает соответствующими полномочиями в сфере контроля за экспортом технологий. И если будут установлены нарушения или ненадлежащее исполнение обязанностей, я не исключаю новых расследований.

На мой взгляд, такие истории выходят далеко за рамки обычных политических споров. Речь здесь идет уже о возможной коррупции, которая может затрагивать национальные интересы Соединенных Штатов. Особенно если стратегические технологии попадают в руки государств, которые могут использовать их в военной сфере.

История с "Лукойлом", вопросы торговой политики в отношении Китая, возможные нарушения экспортного контроля и деятельность людей из президентского окружения – все это, как я считаю, создает основания для более пристального внимания со стороны Конгресса. Не исключаю, что часть этих вопросов станет предметом уголовных расследований, хотя конкретные решения будут зависеть от уполномоченных органов.

Это тоже коррупция. Более того, коррупция, затрагивающая национальные интересы Америки. Это принципиально важно. И уже накапливается целый ряд дел, которые могут стать основанием для уголовного расследования– считает общественный деятель.

Именно поэтому приведенные результаты опроса Pew Research Center я считаю столь важными. Они показывают, что политика Трампа в отношении России вызывает недовольство значительной части американского общества. Игнорировать такие настроения будет все сложнее как самому президенту, так и представителям Конгресса.

Я также убежден, что общественное мнение будет влиять на общую атмосферу вокруг будущих расследований. Конечно, соответствующие решения должны приниматься на основании закона и доказательств, но политики не могут полностью отгородиться от того, как их действия воспринимают избиратели.

В то же время я не теряю веры в поддержку Украины со стороны американского народа. На мой взгляд, даже в нынешних политических условиях в Соединенных Штатах достаточно людей, которые понимают значение украинского сопротивления и не готовы соглашаться с политикой уступок Кремлю.

Эти цифры опросов как раз и доказывают, что мнение большинства американцев нельзя будет игнорировать. Все это вместе дает нам основания верить в торжество справедливости и победу большой Украины, которую американский народ никогда не сдаст. Я в этом не сомневаюсь– подчеркнул Пинкус.

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