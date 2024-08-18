Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что имеет лучшую внешность, чем его оппонентка. Он ссылался на обложку журнала Time, где изображена Харрис.

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Для Харрис наняли художника

Трамп сказал, что выглядит "гораздо лучше", чем Камала Харрис.

В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее, – объяснил Трамп.

По его словам, было сделано "много фотографий", но они не подошли, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее.



Обложка журнала с Камалой Харрис / Обложка журнала Time

Соответствующий номер журнала выходит во второй половине августа. Под обложкой указано, что это фотоиллюстрация Нила Джеймисона для TIME (Использовано фото Харрис: Andrew Harnik – Getty Images; Getty Images).