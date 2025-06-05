Кредит на войну: Путин не спешит, потому что счет еще не выставили

Почему война продолжается. Потому что Путин хочет воевать. Ультиматум россиян в Стамбуле это подтверждает. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Россия не настроена на мир. Почему? Учитывая, что российская армия истощается, так же как и российская экономика. Не должен ли Путин как рациональный игрок хотеть остановить войну и выйти, пока Трамп держит для него золотой мост, покрытый красной дорожкой. Выйти на пике.

Он должен был бы, если бы чувствовал риски "не сделать так". Но он не чувствует. Потому что Трамп положил перед Путиным открытый чек. Но вместо суммы там открытая дата.

Трамп создал такие условия, что Путин считает, что он может остановить войну в любой момент. И получить помилование за свои преступления и право вернуться в большую игру. Нет платы за продолжение войны.

Это дает возможность Путину откладывать принятие любого решения, как он очень часто делает в кризисных ситуациях. Он может думать, что "всегда успеет".

С одной стороны, война истощает экономику. Но с другой стороны, у Путина есть опасения, что будет происходить в России после завершения войны. И он сохраняет статус-кво. Видит сбалансированность рисков. Может ли он ошибаться и затягивание приведет состояние российской экономики к точке невозврата или большому кризису? Может. А может и нет. Эту точку невозможно предсказать даже экономистам. Умным рациональным экономистам.

Мы не знаем, рационален ли Путин в этом вопросе. Мы в принципе не знаем, насколько Путин до сих пор сохраняет здравый смысл и его извращенную рациональность. Но если он окончательно сошел с ума, то все размышления не имеют значения. Но если он сохраняет рациональность, то пока он может обосновывать для самого себя, почему он должен продолжать войну. Благодаря гениальной переговорной стратегии Трампа.

Если бы Путин знал, что затягивание войны будет стоить ему дополнительных санкций и дополнительной боли, то, возможно, риски бы выглядели иначе. Риски для него лично и его режима. Потому что, конечно, ему плевать на тысячи россиян, которые могут умереть за этот период. Даже лучше утилизировать ту массу, которая после войны может приносить проблемы. Но Трамп очень хочет заключить какие-то соглашения с Путиным и поэтому отказывается от дополнительного давления. А без дополнительного давления, без дополнительных санкций, нет платы за продолжение войны. И Путин продолжает.

И самое важное в такой ситуации показать Путину, что он ошибается и плата за затягивание войны будет. Поэтому так важны потенциальные дополнительные американские санкции. Они важны не как удар по экономике, а как удар по вере. По надежде. По стратегии Путина затягивать войну без платы за это. Если Путин сумасшедший, то, конечно, это ничего не изменит. Но дополнительно ослабит Россию. А для рационального Путина это может быть причиной перейти к реальным переговорам. А может и нет, конечно. Мы не знаем, как сильно он боится "России и русских без войны".

Но главное точно ясно: Путин будет продолжать требовать капитуляции Украины и отказываться от реальных переговоров, пока Трамп остается нежным и ласковым с ним. И единственная правильная стратегия переговоров с россиянами, и сама стратегия переговоров "с позиции силы" была очень наглядно продемонстрирована Малюком в воскресенье.