Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что внешняя политика США во время первого срока Трампа отмечалась почти постоянными отклонениями от дипломатических конвенций и предыдущих международных обязательств.

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Какой план имеет Дональд Трамп

По словам аналитиков, тактика Трампа по Гренландии, Панамского канала и ближайших соседей Соединенных Штатов, вероятно, не приведет к масштабным изменениям.

Граждане Канады и политические лидеры вряд ли будут готовы к роспуску своей страны, а законодатели США не выразили желания сделать Канаду 51-м штатом. Также премьер-министр Гренландии заявил, что остров не продается, а президент Панамы Хосе Рауль Мулино отметил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему зоны принадлежит Панаме и останется таким".

Команда Трампа настаивает на том, что его недавние комментарии являются частью более широкой стратегии.

Мировые лидеры будут собираться за столом переговоров, потому что президент Трамп выполняет обещание "Сделать Америку снова сильной". Когда он вступит в должность, иностранные государства дважды подумают, прежде чем обворовывать нашу страну. Америку снова будут уважать, и мир станет безопаснее,

– сказала пресс-секретарь переходного периода Трампа, Анна Келли.

Официальный представитель переходной команды Трампа также утверждал, что главная миссия противодействия России и Китаю является общей нитью, которая объединяет комментарии по Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме. По его словам, Трамп знает, как использовать рычаги власти. В то же время сам новоизбранный президент США прямо не выдвигал этого аргумента.

Ранее в этом месяце канадские чиновники объявили о плане увеличения расходов на охрану границ, в частности использование кинологических команд и искусственного интеллекта для перехвата нелегальных наркотиков. Переходная команда указала на это заявление как на первый признак успеха стратегии Трампа.