Политолог-американист Александра Филипенко в эфире 24 канала рассказала, что новоизбранный президент Соединенных Штатов прилагает дополнительные усилия, чтобы повлиять на Кремль. Недавно один из самых популярных американских журналистов и считается доверенным лицом Трампа, приезжал в Россию.

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Такер Карлсон уже дважды побывал в Москве. В первый раз он взял интервью у Владимира Путина, во время которого тот полчаса рассказывал абсурдные кремлевские истории.

Интересно! Такер Карлсон известен своей приверженностью к российским нарративам. Он заявлял, что это Украина взорвала Каховскую ГЭС и считает Владимира Зеленского диктатором. Карлсон также не скрывал свою симпатию к российскому диктатору.

Второй раз журналист приехал в Москву под предлогом интервью с руководителем МИД России Сергеем Лавровым.

Как это может быть интересно американской публике? Это явно операция прикрытия. Надо было оправдать, почему Такер Карлсон находится в России. Кого-то такого высокопоставленного и очень близкого к Трампу, как Карлсон, и отправили,

– отметила Александра Филипенко.

Такер Карлсон – один из самых популярных американских журналистов. Он покинул один из самых популярных американских телеканалов – Fox News.

В Америке предполагали, что Карлсон может быть кандидатом в вице-президенты вместе с Дональдом Трампом. Их часто видели вместе во время обедов.

"Такер Карлсон постоянно находился в Мар-а-Лаго. Затем он запустил собственную программу, в которой берет интервью у известных деятелей. Карлсон не пошел в политику, но сам факт, что существовали рассуждения о его возможном вице-президентстве, свидетельствует о том, что он очень близок к Дональду Трампу. Он полностью разделяет политические взгляды Трампа и является его доверенным лицом", – объяснила Филипенко.

Почему же Такер Карлсон приезжал в Москву

Она предполагает, что Такер Карлсон приезжал в Москву как доверенное лицо Трампа. Чтобы не возникло подозрений, он взял интервью хотя бы у Лаврова. По мнению Филипенко, таким образом могли происходить определенные переговоры. Об этом намекают и новые назначения в США по вопросам России.

Посол России в США Анатолий Антонов был отозван за месяц до выборов. Антонов – известный представитель российской внешней политики, который позволял себе высказывания, нетипичные для дипломатов. Они больше напоминали риторику из шоу Соловьева. Сейчас на эту должность поставили профессионального дипломата, который начинал карьеру как ученый.

"Он учился в Академии наук в Институте США и Канады. Это человек не военный. Даже Антонов, который работал в МИД, возглавлял и работал в военном департаменте. Новый посол занимался исключительно дипломатией. Это свидетельствует о том, что определенные контакты между сторонами происходят. Через Такера Карлсона, как по мне, очевидно, что такие контакты существуют, – подытожила Филипенко.