Некоторых работников просто отправили обратно домой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Офисные работники федеральных служб столкнулись с проблемами

Трамп настоял на постепенном возвращении чиновников в офисы сразу после принятия присяги.

В некоторых учреждениях работникам пришлось выполнять дополнительные обязанности, в частности убирать туалеты и выносить мусор. Другие приезжали на работу только для того, чтобы проводить видеовстречи или даже получить распоряжение возвращаться обратно домой.

Издание приводит случаи, когда сотрудники Федерального управления гражданской авиации вернулись в офис и обнаружили, что в водопроводе содержится свинец. А из-за замораживания расходов в некоторых учреждениях даже возник дефицит туалетной бумаги.

Трамп объяснил это желанием повысить эффективность государственного аппарата и предположил, что требование может привести к массовому увольнению госслужащих.

"Мы считаем, что очень значительное количество людей не выйдут на работу, и поэтому наше правительство станет меньше и эффективнее",

– заявил президент США.