Накануне встречи с Зеленским Трамп выступил с достаточно негативными заявлениями относительно Украины. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что всем известно, какова позиция действующего президента США.

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Какие результаты встречи с Трампом

Украина придерживается правильной позиции, ведь Зеленский общался не только с кандидатом от демократов Камалой Харрис, но и с кандидатом от республиканцев. Весной 2024 года была проведена колоссальная работа по голосованию за пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов.

Работа велась в том числе и с Трампом. Тогда обе партии пришли к выводу, что поддерживать Украину является стратегической задачей. Это в интересах и Америки, и Украины,

– отметил Николай Маломуж.

Поэтому налаживать контакты с Трампом нужно, несмотря на то, станет он президентом или нет. Он однозначно будет влиять на политическую жизнь Соединенных Штатов, на часть Конгресса.

Трамп занимает неординарную позицию. Например, он критиковал помощь Украине и призывал садиться за стол переговоров с Путиным. Но в день голосования республиканцы поддержали пакет помощи. Более того, именно республиканцы и Трамп говорят о необходимости дать разрешение на удары по России.

Понятно, что Трамп манипулирует, играет как политик, как бизнесмен, поэтому с ним надо уметь договариваться. Для него важно видеть, какую выгоду он получит из этой ситуации,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Также не стоит забывать, что сейчас мы слышим только предвыборную риторику. Только после завершения голосования станет понятным, каково реальное положение дел и настоящая позиция Трампа по Украине.