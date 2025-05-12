Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента.

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Позитивная встреча для обеих сторон

Дональд Трамп считает, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле может иметь положительные результаты.

Я думаю, что из этой встречи могут получиться хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие – это кровавая баня,

– сказал Трамп.

Ранее Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на переговоры в Турции. Президент также добавил, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы убедиться, что война завершится.

На предложение возобновить мирные переговоры Владимир Зеленский согласился. Вечером 11 мая он заявил, что поедет в Турцию и лично будет ждать там Владимира Путина.

Пока неизвестно, готов ли так же к встрече Путин. Он ранее говорил, что стремится к началу переговоров без каких-либо предварительных условий. Однако, как всегда, российский диктатор может попытаться обмануть мир и отказаться от переговоров. В таком случае партнеры Украины, вероятно, усилят давление на Россию.

12 мая в Турции намекнули на возможное возобновление переговоров между Украиной и Россией. Стороны еще не достигли согласия, нужно ли сначала достичь прекращения огня или начать переговоры сразу. Сейчас турецкие власти активно пытаются исполнить роль посредника между странами, так же как и Соединенные Штаты.