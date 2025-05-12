Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента.

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Позитивна зустріч для обох сторін

Дональд Трамп вважає, що зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна в Стамбулі може мати позитивні результати.

Я думаю, що з цієї зустрічі можуть вийти хороші речі. Зупинити жахливе кровопролиття – це кривава лазня,

– сказав Трамп.

Раніше Трамп закликав Зеленського негайно погодитися на переговори в Туреччині. Президент також додав, що продовжить працювати з обома сторонами, аби переконатися, що війна завершиться.

На пропозицію відновити мирні переговори Володимир Зеленський погодився. Увечері 11 травня він заявив, що поїде до Туреччини та особисто чекатиме там Владіміра Путіна.

Поки що невідомо, чи так само готовий до зустрічі Путін. Він раніше говорив, що прагне початку переговорів без будь-яких попередніх умов. Однак як завжди російський диктатор може спробувати надурити світ та відмовитися від переговорів. У такому випадку партнери України, ймовірно, посилять тиск на Росію.

12 травня в Туреччині натякнули на можливе відновлення перемовин між Україною та Росією.Сторони ще не досягли згоди, чи потрібно спочатку досягти припинення вогню, чи почати переговори одразу. Наразі турецька влада активно намагається виконати роль посередника між країнами, так само як і Сполучені Штати.