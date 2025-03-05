К сожалению, от администрации Трампа сложно ожидать прогнозируемой и понятной политики. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, проректор УКУ Дмитрий Шеренговский, заметив, что в США очень часто меняют мнения, к этому надо готовиться.

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Состоялась ли нормализация отношений с США

Пока говорить о существенном потеплении между странами рано и вряд ли это произойдет при каденции Трампа. Однако во время своей речи он все-таки дал несколько позитивных сигналов для Украины. Более того, выступление президента США стало самым длинным в истории, хотя это и были повторения всех предыдущих заявлений.

Если задать вопрос о том, удалось ли нам вернуть Соединенные Штаты в разговор, – то да, это частично произошло. История еще далеко не завершена, но речь, упоминания о Зеленском, которые прозвучали, – показывают, что диапазон для действий открыт,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.

Трамп хочет как можно быстрее завершить войну, достичь компромиссного замораживания боевых действий. А дальше, вероятно, рассматривать этот вопрос другим способом, не только американскими силами. Он хочет выйти из войны и об этом неоднократно заявлял. Это подтверждает и его речь, которая была сосредоточена на внутренних вопросах.

Мы видим открытость США, потому что после встречи в Овальном кабинете диапазон сузился. Сейчас он расширился, Соединенные Штаты не "выпадают" из разговора, но это не значит, что все наладилось,

– добавил политолог.

До сих пор неизвестно, что происходит с военной помощью, ведь в США заявили, что она заблокирована. Очевидно, что на определенное потепление повлияло не только заявление Владимира Зеленского, но и разговоры европейских партнеров. Именно так нужно действовать дальше, чтобы совместными усилиями удержать Соединенные Штаты.

Если посчитать все, что предоставили США, то есть военную, гуманитарную, финансовую помощь – это треть того, что мы получали от всего мира. Если говорить исключительно о военной поддержке, то цифра еще больше – почти 48%. Сейчас Европа работает над новыми программами, чтобы привлечь средства, но такие действия требуют много времени.

Поэтому перед Украиной появился ряд открытых вопросов, на которые сложно найти ответы. Все это происходит на фоне абсолютной непрогнозируемости Трампа, который каждый день меняет свое мнение.

Заметим, во время речи в Конгрессе президент США приветствовал желание Владимира Зеленского договариваться о мире. Также он сказал, что Украина готова в любой момент подписать соглашение о редкоземельных металлах.