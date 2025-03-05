На жаль, від адміністрації Трампа складно очікувати прогнозованої та зрозумілої політики. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, проректор УКУ Дмитро Шеренговський, зауваживши, що у США дуже часто міняють думки, тому до цього треба готуватися.

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Чи відбулася нормалізація відносини зі США

Поки говорити про суттєве потепління між країнами рано й навряд чи це станеться за каденції Трампа. Однак під час своєї промови він все-таки дав кілька позитивних сигналів для України. Ба більше, виступ президента США став найдовшим в історії, хоча це й були повторення всіх попередніх заяв.

Якщо поставити запитання про те, чи вдалося нам повернути Сполучені Штати в розмову, – то так, це частково сталося. Історія ще далеко не завершена, але промова, згадки про Зеленського, які прозвучали, – показують, що діапазон для дій відкритий,

– підкреслив Дмитро Шеренговський.

Трамп хоче якнайшвидше завершити війну, досягти компромісного замороження бойових дій. А далі, ймовірно, розглядати це питання в інший спосіб, не лише американськими силами. Він хоче вийти з війни й про це неодноразово заявляв. Це підтверджує і його промова, яка була зосереджена на внутрішніх питаннях.

Ми бачимо відкритість США, бо після зустрічі в Овальному кабінеті діапазон звузився. Зараз він розширився, Сполучені Штати не "випадають" з розмови, але це не означає, що все налагодилося,

– додав політолог.

Досі невідомо, що відбувається з військовою допомогою, адже у США заявили, що вона заблокована. Очевидно, що на певне потепління вплинула не тільки заява Володимира Зеленського, але й розмови європейських партнерів. Саме так потрібно діяти далі, щоб спільними зусиллями втримати Сполучені Штати.

Якщо порахувати все, що надали США, тобто військову, гуманітарну, фінансову допомогу – це третина того, що ми отримували від всього світу. Якщо говорити виключно про військову підтримку, то цифра ще більша – майже 48%. Зараз Європа працює над новими програмами, щоб залучити кошти, але такі дії потребують багато часу.

Тож перед Україною постала низка відкритих питань, на які складно знайти відповіді. Все це відбувається на тлі абсолютної непрогнозованості Трампа, який кожного дня змінює свою думку.

Зауважимо, під час промови у Конгресі президент США привітав бажання Володимира Зеленського домовлятися про мир. Також він сказав, що Україна готова у будь-який момент підписати угоду про рідкісноземельні метали.