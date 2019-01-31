Трамп дал задний по самому принципиальному вопросу: что его ждет

Дональд Трамп сдулся. Президент США, который заявлял, что ни за что не отступит перед своими врагами, сделал именно это – дал задний ход по самому принципиальному вопросу.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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"Еще перед новым годом в США начался "шатдаун" – закрытие части правительственных учреждений из-за отсутствия бюджета и, соответственно, денег. Трамп клялся, что не подпишет бюджет, если там не будет ассигнирован на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в Конгрессе на это отвечали, что даже обсуждать выделение этих денег не будут, пока продолжается "шатдаун", – напомнил журналист.

Он подчеркнул, что позиции сторон были взаимоисключающими и компромисса быть не могло: или Трамп побеждает, или демократы.

Противостояние продолжалось 35 дней. Примерно 800 тысяч американских бюджетников не получили свои зарплаты два раза и начали массово увольняться или идти на больничный. Это и решило исход сражения. В минувшую пятницу, 25 января, на восточном побережье США почти полностью остановилось авиационное сообщение. Аэропорты отказывались принимать и отправлять самолеты. Причина – отсутствие диспетчеров. Они государственные служащие и тоже остались без зарплаты,

– отметил Яковина.

Он пояснил, что без авиасообщения в США наступил бы экономический коллапс. Этого не может допустить никакой президент, даже такой необычный как Трамп, именно поэтому он был вынужден дать задний ход.

"Собрав всю свою свиту, президент объявил, что согласился разблокировать финансирование правительства. Но только до 15 февраля. Если к середине следующего месяца он не получит от Конгресса денег на строительство своей стены, то конфликт возобновится", – рассказал журналист.

Как отметил Яковина, здесь есть три варианта развития событий:

Начнется еще один шатдаун, победить в котором у Трампа шансов нет (мы только что в этом убедились). Через некоторое время он снова проигрывает. Трамп униженно соглашается с тем, что мексиканской стены не будет. В этом случае он точно не выиграет выборы 2020 года. Его избиратели не простят ему такого предательства. И самое интересное. Начинается новый шатдаун, и Трамп тут же вводит в стране режим чрезвычайного положения. В этом случае он сможет использовать для строительства стены деньги министерства обороны или каких-то других ведомств. Но в Конгрессе уже сказали, что расценят этот шаг Трампа как попытку узурпации власти и введения диктатуры. Против него начнутся судебные процессы. Более того, введение режима ЧП без самого ЧП может стать еще одним основанием для импичмента главы государства. А катапультирование Трампа из Белого дома, как мы помним, – голубая мечта всех демократов.

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"Что именно выберет президент США, мы узнаем уже скоро. Крайний срок, напомню, 15 февраля. Следовательно, Трамп впервые сдался и отступил. Плохо, но это только полбеды. Хуже то, что никаких хороших для него вариантов развития событий теперь нет. Мрак и тупик. Если только не произойдет что-то экстраординарное. А этого исключать нельзя!", – подытожил Яковина.

Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 28 января 2019