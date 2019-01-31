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      Трамп дав заднього з найбільш принципового питання: що його чекає

      260 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 канал

      Дональд Трамп здувся. Президент США, який заявляв, що ні за що не відступить перед своїми ворогами, зробив саме це – дав задній хід з найбільш принципового питання.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Невже президентом США Незабаром буде Інша людина? Дивіться блог: Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент

      "Ще перед новим роком в США почався "шатдаун" – закриття частини урядових установ через відсутність бюджету і, відповідно, грошей. Трамп клявся, що не підпише бюджет, якщо там не буде асигнувань на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Демократи в Конгресі на це відповідали, що навіть обговорювати виділення цих грошей не будуть, поки триває "шатдаун", – нагадав журналіст.

      Він підкреслив, що позиції сторін були взаємовиключними і компромісу бути не могло: або Трамп перемагає, або демократи.

      Протистояння тривало 35 днів. Приблизно 800 тисяч американських бюджетників не отримали свої зарплати два рази і почали масово звільнятися або йти на лікарняний. Це і вирішило долю бою. Минулої п'ятниці, 25 січня, на східному узбережжі США майже повністю зупинилося авіаційне сполучення. Аеропорти відмовлялися приймати і відправляти літаки. Причина – відсутність диспетчерів. Вони теж державні службовці і теж залишилися без зарплати,
      – зазначив Яковина.

      Він пояснив, що без авіасполучення в США настав би економічний колапс. Цього не може допустити ніякий президент, навіть такий незвичайний як Трамп, саме тому він був змушений дати задній хід.

      "Зібравши всю свою свиту, президент оголосив, що погодився розблокувати фінансування уряду. Але тільки до 15 лютого. Якщо до середини наступного місяця він не отримає від Конгресу грошей на будівництво своєї стіни, то конфлікт поновиться", – розповів журналіст.

      Як зазначив Яковина, тут є три варіанти розвитку подій:

      1. Розпочнеться ще один шатдаун, перемогти в якому у Трампа шансів немає (ми тільки що в цьому переконалися). Через деякий час він знову програє.
      2. Трамп принижено погоджується з тим, що мексиканської стіни не буде. У цьому випадку він точно не виграє вибори 2020 року. Його виборці не пробачать йому такої зради.
      3. І найцікавіше. Починається новий шатдаун, і Трамп тут же вводить в країні режим надзвичайного стану. У цьому випадку він зможе використовувати для будівництва стіни гроші міністерства оборони або якихось інших відомств.
      4. Але в Конгресі вже сказали, що розцінять цей крок Трампа як спробу узурпації влади і введення диктатури. Проти нього почнуться судові процеси. Більш того, введення режиму НС без самого ПП може стати ще однією підставою для імпічменту глави держави. А катапультування Трампа з Білого дому, як ми пам'ятаємо, - блакитна мрія всіх демократів.

      Читайте також: Трам підкоряється цілям Путіна? Читайте тут: "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион

      "Що саме вибере президент США, ми дізнаємося вже скоро. Крайній термін, нагадаю, 15 лютого. Отже, Трамп вперше здався і відступив. Погано, але це лише півбіди. Гірше те, що ніяких хороших для нього варіантів розвитку подій тепер немає. Морок і безвихідь. Якщо тільки не станеться щось екстраординарне. А цього виключати не можна!", – підсумував Яковина.

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 28 січня 2019

       

      Теги: Новини США Новини політики Відеоблоги Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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