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      Трамп, Елизавета II и Макрон: Мировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости

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      Поздравления мировых лидеров с Днем Независимости Украины
      Поздравления мировых лидеров с Днем Независимости Украины / Иллюстративное фото

      Украина уже завтра, 24 августа, будет отмечать 28-ю годовщину Дня Независимости. По этому случаю мировые лидеры шлют поздравления украинцам и президенту Владимиру Зеленскому.

      Поздравления в адрес Зеленского уже направил президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, королева Великобритании Елизавета II и другие политики.

      Важно: На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий

      Трамп в своем приветствии подчеркнул, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

      "В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые являются чрезвычайно важными для успеха Украины. Это включительно с реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, укреплением демократических институтов и содействием экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений",
      – подчеркнул он.

      Макрон также подчеркнул, что Франция будет помогать Украине достичь мира на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

      "Я приветствую вашу инициативность и решимость, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в пользу населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить в моем стремлении достигнуть решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией. Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир", – сказал Макрон.

      В то же время, королева Великобритании Елизавета II пожелала Украине и нашему народу "счастье и процветание в грядущие годы".

      Как Украина будет отмечать 28-й День Независимости?Украина в этом году будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие достоинства, участие в котором примет президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и тому подобное.

      После этого глава государства выступит с обращением к украинцам и наградит граждан, которые делают важные вклады в развитие страны. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.

      Также в Киеве пройдет еще одно шествие – Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в нем уже подтвердили более 9 тысяч ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на параде ветеранов не будет ни одного из президентов, каких-либо политиков или партийных флагов.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп День Независимости Эммануэль Макрон Новости Франции Елизавета II Великобритания
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