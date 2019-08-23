Трамп, Єлизавета ІІ та Макрон: Світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності

Україна вже завтра, 24 серпня, відзначатиме 28-му різницю Дня Незалежності. З цієї нагоди світові лідери надсилають привітання українцям та президенту Володимиру Зеленському.

Вітання на адресу Зеленського вже надіслав президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, королева Великобританії Єлизавети ІІ та інші політики.

Трамп у своєму вітанні наголосив, що США незмінно підтримують суверенітет й територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"Протягом наступного року Сполучені Штати Америки працюватимуть у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які є надзвичайно важливими для успіху України. Це включно з реформами в царині верховенства права й боротьби з корупцією, зміцненням демократичних інституцій та сприянням економічному зростанню. Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і США пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін", – наголосив він.

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