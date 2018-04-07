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Трамп готовится к допросу у спецпрокурора США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп начал готовиться к возможному интервью со специальным прокурором страны Робертом Мюллером.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отметим, что в январе 2018 года стал известно о том, что спецпрокурор планирует допросить президента США относительно увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставки экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

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По словам одного из собеседников издания, усилия по подготовке Трампа к допросу "находятся в зачаточном состоянии".

Источники издания утверждают, что Трамп обсуждал со своей командой потенциальные темы, которые Мюллер может поднять во время интервью с ним. По данным источников, подготовка была непродолжительной и неформальной.

Президент США пока официально не согласился дать показания Мюллеру.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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