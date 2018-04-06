Несмотря на санкции США, встреча Трампа с Путиным планируется, – Белый дом

Санкции, которые ввело американское правительство, не повлияют на подготовку встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, передает Украинская правда.

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По ее словам, представители Трампа будут продолжать работать над организацией встречи с Путиным в будущем.

Как сказал президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий россиян,

– сказала пресс-секретарь.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.