В России отреагировали на санкционный удар США

Расширение санкций со стороны США отразится на самой Америке, а российские бизнесмены и олигархи, которые попали под новые ограничения, найдут способ, как их избежать.

6 апреля Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм.

В список попали олигархи, приближенные к президенту России, Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Читайте также: США могут заблокировать строительство "Северного потока-2"

Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который также попал в список санкций от Минфина США, ничего чрезвычайного не произойдет.

Если он захочет, все равно сможет полететь в США, например, по дипломатическому паспорту. Об этом сообщают "РИА Новости".

Думаю, что это их дело. Я в США бывал неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не означает, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы,

– сказал он.