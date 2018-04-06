США могут заблокировать строительство "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки могут финансово заблокировать строительство газопровода России и хотят внести в санкционный список компании, которые будут причастны к возведению трубы.

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко после встречи с представителями американской делегации.

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США обеспокоены решением Германии и Финляндии, которые позволили строительство потока на своих территориях. На очереди Дания, которая пока затрудняется с разрешением. Если Дания также согласится на строительство, Соединенные Штаты обещают ввести санкции, которые не дадут возможности компаниям осуществить строительство "Северного потока-2".

Очень важно сейчас – это выработка совместной, консолидированной стратегии США, а также ЕС по противодействию российской угрозе,

– сообщила Анна Гопко.

5 апреля парламент обратился к международным партнерам о неприемлемости строительства газопровода "Северный поток-2", ведь наибольшую угрозу он представляет для Украины. Сейчас по украинской территории проходит 70% получаемого европейцами из России газа. И если его таки построят, то транзит голубого топлива через газопроводы Украины может упасть в три раза – до 30 млрд кубометров.

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Напомним, что 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", а Финляндия разрешила это строительство 5 апреля.