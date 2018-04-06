Если "Северный поток-2" будет построен, Еврокомиссия его не будет поддерживать – заявление

В Европейской комиссии отмечают, что в случае строительства газопровода "Северный поток-2", который Россия хочет построить в обход Украины, будет нарушен ряд принципов, которые исповедует Евросоюз.

Об этом в пятницу заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

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По его словам, в случае, если "Северный поток-2" таки будет построен, он будет нарушать ряд принципов.

"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа", – отметил он во время брифинга в Киеве 6 апреля, пишет "Интерфакс-Украина".

Представитель Евросоюза также заявил, что строительство "Северного потока-2" не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз.

Наша позиция четкая: мы считаем, что "Северный поток-2" не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод будет построен, то Еврокомиссия его не будет поддерживать,

– заявил Доминик Ристори.

Напомним, ранее Финляндия и Германия разрешили строительство газопровода "Северный поток-2" в своих экономических зонах.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сторонники строительства этого газопровода являются союзниками России в ее гибридной войне.