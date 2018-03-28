Чем строительство "Северного потока-2" грозит Украине

Российский газ таки может пойти в Европу в обход Украины. Германия дала последнее разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2". Он станет второй подводной ветвью системы "Северный поток". Она пролегает по дну Балтийского моря из России в Германию. И через нее Россия сможет поставлять в Европу более 100 миллиардов кубометров газа в год.

Россияне настроены начать строительство новой ветки уже в этом году, а закончить – в следующем. И это несмотря на то, что в Европарламенте решили заблокировать строительство.

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В Европейском Союзе нет единства относительно того, стоит ли строить новый газопровод. Нермания, Франция и Нидерланды заинтересованы в проекте. Их компании даже официально принимают в нем участие. Против – страны-транзитеры газа. Резко против выступает в том числе и Польша. Варшава видит в российском проекте угрозу энергетической независимости Европы. И недаром: на днях поляки задержали у себя российского шпиона, который сливал информацию о газовых контрактах и ​​решении по "Северному потоку-2". Кроме того, наложить санкции на компании, которые строят газопровод, угрожали Соединенные Штаты.

В ЕС сейчас не менее 65% голосов будет отдано за строительство "Северного потока-2",

– заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

В Германии "Северный поток-2" называют чисто коммерческим.

Германия – крупнейший бенефициар. Они получают наибольшую выгоду. Поскольку они становятся хабом, мощным на территории Евросоюза, который будет получать в частности большие объемы российского газа в том числе. Это выгодно. Это рабочие места. Это бизнес,

– прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

Наибольшую угрозу "Северный поток-2" составляет для Украины. Сейчас по украинской территории проходит 70% получаемого европейцами из России газа. Только за прошлый год его объем составил более 90 миллиардов кубометров. А это для украинского бюджета – 2,5 миллиарда долларов прибыли ежегодно. Газ проходит через два газопровода: "Дружба" (Уренгой – Помары – Ужгород) и "Союз" (от Оренбурга до западной Европы). Если "Северный поток-2" таки построят, то транзит голубого топлива через эти два газопровода может упасть в три раза – до 30 млрд кубометров.

"Тогда нужно будет оптимизировать мощности, а другими словами – порезать часть ГТС на металлолом", – пояснил Рябцев.

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Для Украины это будет означать минус 2% ВВП в год. И нулевой рост экономики, если не найти новых источников роста. Кроме того, это повлечет за собой рост тарифов на газ. Впрочем, для окончательного решения о строительстве, кроме Германии, свои разрешения имеют еще слишком Швеция, Финляндия и Дания.

Отметим, это уже не первая попытка России уничтожить газостранспортну систему Украины. Еще в 90-х россияне построили газопровод "Ямал Европа". Планировали проложить еще "Южный поток" в Черном море. Но этот проект провалили из-за аннексии Крыма. Вместо него планируют построить "Турецкий поток".