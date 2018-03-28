Чим будівництво "Північного потоку-2" загрожує Україні

Російський газ таки може піти у Європу в обхід України. Німеччина дала останній дозвіл на будівництво газогону "Північний потік–2". Він стане другою підводною гілкою системи "Північний потік". Вона пролягає по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. І через неї Росія зможе постачати у Європу понад 100 мільярдів кубометрів газу на рік.

Росіяни налаштовані розпочати будівництво нової гілки вже цього року, а закінчити – наступного. І це попри те, що у Європарламенті вирішили заблокувати будівництво.

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У Європейському Союзі немає єдності щодо того, чи варто будувати новий газогін. Німеччина, Франція та Нідерланди зацікавлені в проекті. Їхні компанії навіть офіційно беруть в ньому участь. Проти – країни-транзитери газу. Різко проти виступає зокрема і Польща. Варшава вбачає в російському проекті загрозу енергетичній незалежності Європи. І недарма: днями поляки затримали у себе російського шпигуна, який зливав інформацію про газові контракти та рішення щодо "Північного потоку-2". Крім того, накласти санкції на компанії, які будують газопровід, погрожували Сполучені Штати.

В ЄС зараз щонайменше 65% голосів буде віддано за будівництво "Північного потоку-2",

– заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

У Німеччині "Північний потік-2" називають суто комерційним.

Німеччина – найбільший бенефіціар. Вони отримують найбільшу вигоду. Оскільки вони стають хабом, потужним на території Євросоюзу, що буде отримувати зокрема великі обсяги російського газу також. Це вигідно. Це робочі місця. Це бізнес,

– прокоментував експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич.

Найбільшу загрозу "Північний потік-2" становить для України. Зараз українською територією проходить 70% отримуваного європейцями з Росії газу. Лише за минулий рік його обсяг склав понад 90 мільярдів кубометрів. А це для українського бюджету – 2,5 мільярда доларів прибутку щороку. Газ проходить через два газопроводи: "Дружба" (Уренгой – Помари – Ужгород) та "Союз" (від Оренбурга до західної Європи). Якщо "Північний потік-2" таки побудують, то транзит блакитного палива через ці два газогони може впасти втричі – до 30 мільярдів кубометрів.

"Тоді потрібно буде оптимізувати потужності, а іншими словами – порізати частину ГТС на металобрухт", – пояснив Рябцев.

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Для України це означатиме мінус 2% ВВП на рік. І нульове зростання економіки, якщо не віднайти нових джерел зростання. Крім того, це потягне за собою зростання тарифів на газ. Втім, для остаточного рішення про будівництво, окрім Німеччини, свої дозволи мають ще надти Швеція, Фінляндія та Данія.

Зазначимо, це вже не перша спроба Росії знищити газостранспортну систему України. Ще у 90-х росіяни збудували газопровід "Ямал Європа". Планували прокласти ще "Південний потік" у Чорному морі. Але цей проект провалили через анексію Криму. Замість нього планують побудувати "Турецький потік".