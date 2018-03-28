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Експерти розповіли, чому Європі вигідне будівництво "Північного потоку-2"

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Комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та російський економіст Владислав Іноземцев у прямому ефірі 24 Каналу повідомили, які цілі сповідувала Німеччина, коли дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" та які це матиме наслідки для України.

– На сьогодні згоду на будівництво дала лише Німеччина. Слово ще залишається ще за Данією, Фінлядією та Швецією. Щодо Данії, то є обґрунтовані очікування, що вона свого дозволу не дасть. З іншого боку, у "Газпрому" є альтернатива обійти данську територію. Але боротьба триває, навіть з точки зору отримання "Газпромом" необхідних дозволів, – повідомив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

– На сьогодні Росія більше зацікавлена в поставці свого газу до Європи, ніж європейці в його купівлі. Адже європейські країни можуть закупити зріджений газ в Австралії, Катару та ряду інших країн. Потужності цих країн дозволяють повністю замінити російське блакитне паливо на зріджений газ, – зазначив російський економіст Владислав Іноземцев.

– Цей проект роз'єднує політичну Європу, а для Німеччини важливо, щоб вона була об'єднана. Навіть економічно важливо, бо це експортна країна, їм важливо експортувати як у країни Євросоюзу, так і в інші країни світу. Для них роз'єднана Європа – це дуже погано, – наголосив Юрій Вітренко.

Теги: Новини України Новини Росії Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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