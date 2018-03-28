Країнам фінансово вигідно підтримувати будівництво "Північного потоку-2", – експерт

Прихильників будівництва "Північного потоку-2" набагато більше, аніж противників.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу заявив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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"Аргументація країн, які не підтримуюють "Північний потік-2" полягає у тому, що якщо брати до увагу Німеччину – то така політика побудована не на політичних ідеалах, а на прагматизмі. Зворотня сторона прагматизму – це короткозорість".

Вітренко повідомив, що у довгостроковій і середньостроковій перспективі Україна збільшить незалежність від Росії, бо потім втрачати буде складніше, це непоганий проект з політичної та економічної точки зору.

Цей проект роз'єднує політичну Європу, а для Німеччини важливо, щоб вона була обєднана. Навіть економічно важливо, бо це експортна країна, їм важливо експортувати як у країни Євросоюзу, так і в інші країни світу. Для них роз'єднана Європа – це дуже погано,

– зазначив Вітренко.

За його словами, той ризик, який підвищується повномасштабною військовою агресією на теренах України, теж поганий для Німеччини.