Странам финансово выгодно поддерживать строительство "Северного потока-2", – эксперт

Сторонников строительства "Северного потока-2" гораздо больше, чем противников.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Читайте также: В "Нафтогазе" указали, при каких условиях Россия откажется от строительства "Северного потока-2"

"Аргументация стран, которые не поддерживают "Северный поток-2" состоит в том, что если принимать во внимание Германию – такая политика построена не на политических идеалах, а на прагматизме. Обратная сторона прагматизма – это близорукость".

Витренко сообщил, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе Украина увеличит независимость от России, потому что потом терять будет сложнее, это неплохой проект с политической и экономической точки зрения.

Этот проект разъединяет политическую Европу, а для Германии важно, чтобы она была объединена. Даже экономически важно, потому что это экспортная страна, им важно экспортировать как в страны Евросоюза, так и в другие страны мира. Для них разобщенная Европа – это очень плохо,

– отметил Витренко.

По его словам, тот риск, который повышается полномасштабной военной агрессией в Украине, тоже плохой для Германии.