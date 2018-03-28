Странам финансово выгодно поддерживать строительство "Северного потока-2", – эксперт
Сторонников строительства "Северного потока-2" гораздо больше, чем противников.
Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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"Аргументация стран, которые не поддерживают "Северный поток-2" состоит в том, что если принимать во внимание Германию – такая политика построена не на политических идеалах, а на прагматизме. Обратная сторона прагматизма – это близорукость".
Витренко сообщил, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе Украина увеличит независимость от России, потому что потом терять будет сложнее, это неплохой проект с политической и экономической точки зрения.
Этот проект разъединяет политическую Европу, а для Германии важно, чтобы она была объединена. Даже экономически важно, потому что это экспортная страна, им важно экспортировать как в страны Евросоюза, так и в другие страны мира. Для них разобщенная Европа – это очень плохо,
– отметил Витренко.
По его словам, тот риск, который повышается полномасштабной военной агрессией в Украине, тоже плохой для Германии.
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