Эксперты рассказали почему Европе выгодно строительство "Северного потока-2"

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и российский экономист Владислав Иноземцев в прямом эфире 24 Канала сообщили, какие цели преследовала Германия, когда дала разрешение на строительство "Северного потока-2" и какие это будет иметь последствия для Украины.

– На сегодняшний день согласие на строительство дала только Германия. Слово еще остается еще за Данией, Финлядия и Швецией. Что касается Дании, то есть обоснованные ожидания, что она своего разрешения не даст. С другой стороны, у "Газпрома" есть альтернатива обойти датскую территорию. Но борьба продолжается, даже с точки зрения получения "Газпромом" необходимых разрешений, – сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

– На сегодняшний день Россия больше заинтересована в поставке своего газа в Европу, чем европейцы в его покупке. Ведь европейские страны могут закупить сжиженный газ у Австралии, Катара и ряда других стран. Мощности этих стран позволяют полностью заменить российское голубое топливо на сжиженный газ, – отметил российский экономист Владислав Иноземцев.

– Этот проект разъединяет политическую Европу, а для Германии важно, чтобы она была объединена. Даже экономически важно, потому что это экспортная страна, им важно экспортировать как в страны Евросоюза, так и в другие страны мира. Для них разобщенная Европа – это очень плохо, – отметил Юрий Витренко.