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Росія зацікавлена в постачанні газу більше, ніж Європа в його купівлі, – російський економіст

279 Читать новость на русском
Будівництво
Будівництво "Північного потоку-2" / Фото з вільних джерел

Німеччина дуже чітко відділяє економічні моменти від політичних. А будівництво "Північного потоку - 2" завжди розглядалося, як економічна проблема.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив російський економічний експерт Владислав Іноземцев.

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Також економіст зазначив, що німці зробили те, що повинні були зробити з точки зору економіки, адже цей проект для них вигідний. "Газпром" останні кілька років веде дуже гнучку фінансову політику, тому німці розуміють, що їм вдасться ввести російський газ в правове поле Євросоюзу і в майбутньому дещо змінити ціну на блакитне паливо, яку ставить "Газпром".

Експерт наголосив, що німці діють дуже зважено в питаннях політики та економіки та не поєднують ці два поняття. Навіть попри те, що більшість країн висилає російських дипломатів, федерація продовжує постачати газ до Європи, як то було раніше. Більше того, у Німеччини є більш зрозуміла логіка для дозволу будівництва "Північного потоку-2": чим більше блакитного палива піде через німецьку територію, тим жорсткішою може стати позиція Німеччини на майбутніх перемовинах.

На сьогодні Росія більше зацікавлена в поставці свого газу до Європи, ніж європейці в його купівлі. Адже європейські країни можуть закупити зріджений газ в Австралії, Катару та ряду інших країн. Потужності цих країн дозволяють повністю замінити російське блакитне паливо на зріджений газ, – зазначив Іноземцев.

Теги: Новини Росії Газовий конфлікт Європа
Джерело: 24 Канал
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