Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп сделал свой прогноз по результатам эпидемии коронавируса в Штатах. Он заявил, что когда вследствие пандемии умрет менее 200 тысяч американцев, то действия власти можно будет считать успешными.
Якщо б влада нічого не робила, то могли б померти близько 2,2 мільйона людей, заявив Трамп. Відео з його зверненням до народу у твіттері публікує Білий дім.
До слова У Нью-Йорку пекло, від COVID-19 що 17 хвилин помирає людина: Трамп міркував про карантин регіону
Якщо нам вдасться знизити цей показник до, як ми говорили, 200 тисяч осіб, хоч це і жахлива цифра, це означатиме, що ми всі разом виконали дуже хорошу роботу,
– заявив американський президент.
Крім того, він зробив свій прогноз, що пік епідемії коронавірусу у Сполучених Штатах, імовірно, розпочнеться уже через два тижні.
"Ми повинні дотримуватися визначеного курсу і виконувати вказівки. Нічого не може бути гіршим, як оголосити перемогу ще до того, як ми її здобудемо", – наголосив Дональд Трамп.
Відтак американська влада вирішила продовжити дію обмежувальних заходів. Для більш ефективної боротьби з коронавірусом карантин у США продовжили до 30 квітня.
Що відомо про коронавірус у США?Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.
За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.
Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу
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