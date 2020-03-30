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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США

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      Трамп вважає "прийнятним результатом", якщо від коронавірусу помруть менш як 200 тисяч американців / spiegel.de

      Президент США Дональд Трамп сделал свой прогноз по результатам эпидемии коронавируса в Штатах. Он заявил, что когда вследствие пандемии умрет менее 200 тысяч американцев, то действия власти можно будет считать успешными.

      Якщо б влада нічого не робила, то могли б померти близько 2,2 мільйона людей, заявив Трамп. Відео з його зверненням до народу у твіттері публікує Білий дім.

      До слова У Нью-Йорку пекло, від COVID-19 що 17 хвилин помирає людина: Трамп міркував про карантин регіону

      Якщо нам вдасться знизити цей показник до, як ми говорили, 200 тисяч осіб, хоч це і жахлива цифра, це  означатиме, що ми всі разом виконали дуже хорошу роботу,
      – заявив американський президент.

      Крім того, він зробив свій прогноз, що пік епідемії коронавірусу у Сполучених Штатах, імовірно, розпочнеться уже через два тижні.

      "Ми повинні дотримуватися визначеного курсу і виконувати вказівки. Нічого не може бути гіршим, як оголосити перемогу ще до того, як ми її здобудемо", – наголосив Дональд Трамп.

      Відтак американська влада вирішила продовжити дію обмежувальних заходів. Для більш ефективної боротьби з коронавірусом карантин у США продовжили до 30 квітня.

      Що відомо про коронавірус у США?Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.

      За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.

      коронавірус, як уберегтися
      Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Новости США Дональд Трамп Новости политики
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