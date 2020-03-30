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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трамп назвав свою "прийнятну межу" кількості жертв коронавірусу у США

      -
      Трамп вважає "прийнятним результатом", якщо від коронавірусу помруть менш як 200 тисяч американців / spiegel.de

      Президент США Дональд Трамп зробив свій прогноз щодо результатів епідемії коронавірусу у Штатах. Він заявив, що коли внаслідок пандемії помре менш як 200 тисяч американців, то дії влади можна буде вважати успішними.

      Якщо б влада нічого не робила, то могли б померти близько 2,2 мільйона людей, заявив Трамп. Відео з його зверненням до народу у твіттері публікує Білий дім.

      До слова У Нью-Йорку пекло, від COVID-19 що 17 хвилин помирає людина: Трамп міркував про карантин регіону

      Якщо нам вдасться знизити цей показник до, як ми говорили, 200 тисяч осіб, хоч це і жахлива цифра, це  означатиме, що ми всі разом виконали дуже хорошу роботу,
      – заявив американськи президент.

      Крім того, він зробив свій прогноз, що пік епідемії коронавірусу у Сполучених Штатах, імовірно, розпочнеться уже через два тижні.

      "Ми повинні дотримуватися визначеного курсу і виконувати вказівки. Нічого не може бути гіршим, як оголосити перемогу ще до того, як ми її здобудемо", – наголосив Дональд Трамп.

      Відтак американська влада вирішила продовжити дію обмежувальних заходів. Для більш ефективної боротьби з коронавірусом карантин у США продовжили до 30 квітня.

      Що відомо про коронавірус у США?Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.

      За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.

      коронавірус, як уберегтися
      Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Коронавірус COVID-19 Новини США Дональд Трамп Новини політики
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