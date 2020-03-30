Трамп назвав свою "прийнятну межу" кількості жертв коронавірусу у США

Президент США Дональд Трамп зробив свій прогноз щодо результатів епідемії коронавірусу у Штатах. Він заявив, що коли внаслідок пандемії помре менш як 200 тисяч американців, то дії влади можна буде вважати успішними.

Якщо б влада нічого не робила, то могли б померти близько 2,2 мільйона людей, заявив Трамп. Відео з його зверненням до народу у твіттері публікує Білий дім.

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Якщо нам вдасться знизити цей показник до, як ми говорили, 200 тисяч осіб, хоч це і жахлива цифра, це означатиме, що ми всі разом виконали дуже хорошу роботу,

– заявив американськи президент.

Крім того, він зробив свій прогноз, що пік епідемії коронавірусу у Сполучених Штатах, імовірно, розпочнеться уже через два тижні.

"Ми повинні дотримуватися визначеного курсу і виконувати вказівки. Нічого не може бути гіршим, як оголосити перемогу ще до того, як ми її здобудемо", – наголосив Дональд Трамп.

Відтак американська влада вирішила продовжити дію обмежувальних заходів. Для більш ефективної боротьби з коронавірусом карантин у США продовжили до 30 квітня.

Under the financial relief bill signed on Friday, "the average worker who has lost his or her job will receive 100 percent of their salary for up to four full months." pic.twitter.com/9xevBDJj1T — The White House (@WhiteHouse) March 29, 2020

Що відомо про коронавірус у США?Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.



За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.



Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу