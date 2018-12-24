Трамп обвинил Федрезерв во всех проблемах экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблемой экономики страны является деятельность американской Федеральной резервной системы.

Об этом сообщил президент США в своем Twitter.

Так, по его словам, руководители ФРС "не чувствуют" фондовый рынок.

У них нет чувства рынка, они не понимают торговые войны или сильный доллар, или даже остановку роботы правительства США из-за демократов. ФРС похожа на сильного игрока в гольф, который не может набрать очки, потому что нет чувств – он не может загнать мяч в лунку!

– написал он.

Ранее Трамп назвал повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) главной угрозой успехам своего президентского срока. По его словам, ФРС, выполняющая в США функции центробанка, является независимой структурой и он не имеет на нее рычагов давления.