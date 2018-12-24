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      Трамп обвинил Федрезерв во всех проблемах экономики США

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      Это – не первая критика Трампа в адрес ФРС
      Это – не первая критика Трампа в адрес ФРС / открытый источник

      Президент США Дональд Трамп заявил, что проблемой экономики страны является деятельность американской Федеральной резервной системы.

      Об этом сообщил президент США в своем Twitter.

      Так, по его словам, руководители ФРС "не чувствуют" фондовый рынок.

      У них нет чувства рынка, они не понимают торговые войны или сильный доллар, или даже остановку роботы правительства США из-за демократов. ФРС похожа на сильного игрока в гольф, который не может набрать очки, потому что нет чувств – он не может загнать мяч в лунку!
      – написал он.

      Ранее Трамп назвал повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) главной угрозой успехам своего президентского срока. По его словам, ФРС, выполняющая в США функции центробанка, является независимой структурой и он не имеет на нее рычагов давления.

      Теги: Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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